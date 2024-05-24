Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Kunci Sukses Putri KW saat Tumbangkan Ratchanok Intanon di 16 Besar Malaysia Masters 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |00:00 WIB
Ini Kunci Sukses Putri KW saat Tumbangkan Ratchanok Intanon di 16 Besar Malaysia Masters 2024
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani secara luar biasa berhasil mengalahkan jagoan Thailand, Ratchanok Intanon di babak 16 besar Malaysia Masters 2024, pada Kamis 23 Mei 2024. Menurut pemaparan pemain yang akrab disapa Putri KW itu, kunci kemenangannya atas Intanon adalah ketenangan.

Ya, Putri KW berhasil menaklukkan unggulan Thailand itu di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Putri berhasil memenangkan pertandingan dalam dua gim langsung 21-19, dan 21-18.

Kemenangan ini terasa manis mengingat ini merupakan pertemuan pertama antara Putri KW dan Ratchanok. Dengan hasil manis ini, Putri KW berhak mengamankan tiket perempatfinal Malaysia Masters 2024.

Selepas pertandingan, Putri mengungkapkan kunci kemenangan atas tunggal putri ranking 13 dunia itu. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu mengaku harus bermain tenang untuk menaklukkan Ratchanok Intanon.

Putri Kusuma Wardani

“Saya tentu senang bisa menang dan mengalahkan salah satu pemain top di pertemuan pertama ini. Tadi dari awal saya tidak mau menggebu-gebu. Saya nikmati permainan saja. Maklum dari segala hal, lawan jauh lebih baik dari saya,” kata Putri KW dilansir dari rilis resmi PBSI, Jumat (24/5/2024).

“Saya rasa dari pertandingan sebelumnya, saya sudah mulai bangkit. Keyakinan saya makin baik. Saya ingin kembali seperti dulu lagi. Tadi seperti di gim pertama, saya ketinggalan 19 duluan. Begitu juga di gim kedua, lawan dapat poin 19 duluan. Rasanya untuk bisa dapat satu angka harus berjuang keras,” sambungnya.

Halaman:
1 2
