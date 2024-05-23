Hasil Malaysia Masters 2024: Kalahkan Ratchanok Intanon, Putri KW ke Perempatfinal

KUALA LUMPUR - Putri Kusuma Wardani memastikan diri ke perempatfinal Malaysia Masters 2024. Putri KW berhasil mengalahkan tunggal putri andalan Thailand, Ratchanok Intanon dua game langsung 21-19 dan 21-18

Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (23/5/2024) pagi WIB, Putri KW mendapatkan perlawan ketat pada awal gim pertama. Namun, Putri KW harus tertinggal 7-8 dari Intanon.

Namun, Putri KW berhasil membalikan keadaan menjadi 11-10 atas lawannya di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Intanon memberikan perlawan ketat dan Putri KW gagal mempertahankan keunggulan dan membuat skor menjadi imbang 15-15.

Meski tak mudah, tetapi Putri KW berhasil menambah perolehan poin untuk memimpin 19-18. Pebulutangkis putri berusia 21 tahun itu pun sukses mendapatkan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Sementara pada awal gim kedua, Putri KW sukses memimpin 5-4 atas Intanon meski harus bersaing dengan ketat. Namun, Putri KW gagal menambah poi usai Intanon berhasil membalikan keadaan menjadi 10-11 di interval gim kedua.