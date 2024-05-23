Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Kalahkan Ratchanok Intanon, Putri KW ke Perempatfinal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:29 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Kalahkan Ratchanok Intanon, Putri KW ke Perempatfinal
Putri KW melaju ke perempatifinal Malaysia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Putri Kusuma Wardani memastikan diri ke perempatfinal Malaysia Masters 2024. Putri KW berhasil mengalahkan tunggal putri andalan Thailand, Ratchanok Intanon dua game langsung 21-19 dan 21-18

Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (23/5/2024) pagi WIB, Putri KW mendapatkan perlawan ketat pada awal gim pertama. Namun, Putri KW harus tertinggal 7-8 dari Intanon.

Namun, Putri KW berhasil membalikan keadaan menjadi 11-10 atas lawannya di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Intanon memberikan perlawan ketat dan Putri KW gagal mempertahankan keunggulan dan membuat skor menjadi imbang 15-15.

Meski tak mudah, tetapi Putri KW berhasil menambah perolehan poin untuk memimpin 19-18. Pebulutangkis putri berusia 21 tahun itu pun sukses mendapatkan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Sementara pada awal gim kedua, Putri KW sukses memimpin 5-4 atas Intanon meski harus bersaing dengan ketat. Namun, Putri KW gagal menambah poi usai Intanon berhasil membalikan keadaan menjadi 10-11 di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013629/tak-dendam-meski-kalah-dari-goh-soon-huat-di-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-dia-seperti-om-saya-P68TRKSW1Q.jpg
Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013418/meski-gagal-juara-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-tetap-bersyukur-dengan-pencapaian-di-malaysia-masters-2024-bCgE848ILU.jpg
Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013396/rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-beberkan-penyebab-kekalahan-di-final-malaysia-masters-2024-uUzrrLTt2D.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013331/hasil-final-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-raih-runner-up-usai-kalah-dari-wakil-tuan-rumah-M2690uyrXt.png
Hasil Final Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Raih Runner-up Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013077/rinov-rivaldy-pitha-mentari-ingin-permalukan-wakil-tuan-rumah-di-final-malaysia-masters-2024-TDx60uklqV.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Permalukan Wakil Tuan Rumah di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013093/rinov-rivaldy-pitha-mentari-beber-kunci-kemenangan-atas-wakil-denmark-di-semifinal-malaysia-masters-2024-kFBbI62axH.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Beber Kunci Kemenangan atas Wakil Denmark di Semifinal Malaysia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement