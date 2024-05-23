Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Singkirkan Pasangan Jerman, Rinov/Pitha ke Perempatfinal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:11 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Singkirkan Pasangan Jerman, Rinov/Pitha ke Perempatfinal
Rinov/Pitha melaju ke perempatfinal Malaysia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melaju ke babak perempatfinal Malaysia Masters 2024. Rinov/Pitha menang usai bermain tiga game 16-21, 21-11, 21-10 atas wakil Jerman, Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (23/5/2024) siang WIB, Rinov/Pitha harus tertinggal 1-3 dari Voelker/Lohau di awal gim pertama. Sementara Rinov/Pitha masih belum bisa meredam permainan lawannya, sehingga tertinggal 1-6.

Kendati demikian, Rinov/Pitha perlahan mulai bangkit tetapi masih tertinggal 5-7. Namun, Voelker/Lohau kembali menambah poin dan membuat Rinov/Pitha tertinggal 9-11 di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Rinov/Pitha justru kembali kesulitan untuk mengimbangi permainan Voelker/Lohau dan harus tertinggal 15-20. Tertinggal cukup jauh membuat Rinov/Pitha harus menutup gim pertama dengan kekalahan 16-21.

Sedangkan di awal gim kedua, Rinov/Pitha menunjukkan penampilan apik untuk memimpin 4-0. Meski Voelker/Lohau mencoba untuk bangkit, tetapi Rinov/Pitha berhasil menambah poin dan memimpin 6-2.

Unggulan ketiga ganda campuran Indonesia itu pun terus menambah poin untuk bisa memimpin 9-4. Rinov/Pitha semakin sulit dikejar oleh Voelker/Lohau usai memimpin 11-6 di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
