HOME SPORTS NETTING

Biodata dan Agama Siti Fadia Silva Ramadhanti, Pebulutangkis yang Nyaris Adu Jotos dengan Tandemnya Apriyani Rahayu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:36 WIB
Biodata dan Agama Siti Fadia Silva Ramadhanti, Pebulutangkis yang Nyaris Adu Jotos dengan Tandemnya Apriyani Rahayu
Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

BIODATA dan agama Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi sorotan. Sebab, pebulutangkis ganda putri andalan Indonesia ini nyaris adu jotos dengan tandemnya sendiri, Apriyani Rahayu.

Ya, kabar mengejutkan ini dilontarkan langsung oleh Apriyani Rahayu. Hal ini bermula saat Apriani dan Siti Fadia tengah menjalani latihan intensif sebagai persiapan menuju Olimpiade Paris 2024.

Di latihan yang digelar hari Jumat (17/05/2024) tersebut, Apriyani begitu bersemangat karena baru sembuh dari cederanya. Hal ini membuat semangatnya sangat membara sampai lepas kontrol.

Di sisi lain, Siti Fadia Silva Ramadhanti berlatih seperti biasa. Namun bagi tandemnya, ia dirasa tidak optimal dan tidak sesuai ekspektasi Apriyani. Hal ini sontak membuat mantan tandem Greysia Polii itu marah.

Keduanya pun sempat terlibat pertikaian hingga nyaris adu jotos. Beruntungnya, atlet-atlet lain seperti Fajar Alfian segera membantu untuk melerai. Kabar terbaru menyebut jika keduanya pun sudah berbaikan seperti sedia kala.

Siti Fadia Silva Ramadhanti sendiri merupakan pebulutangkis kelahiran Bogor Jawa Barat pada 16 November 2000. Diketahui jika pebulutangkis cantik ini menganut agama islam sejak kecil.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
