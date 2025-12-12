Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Rombak Lagi Ganda Putri: Siti Fadia Gandeng Amallia Pratiwi, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Lanny Tria

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |12:44 WIB
PBSI Rombak Lagi Ganda Putri: Siti Fadia Gandeng Amallia Pratiwi, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Lanny Tria
PBSI kembali melakukan perombakan di sektor ganda putri (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA – PBSI kembali melakukan perombakan di sektor ganda putri. Kali ini, Siti Fadia Silva Ramadhanti dipasangkan dengan Amallia Cahaya Pratiwi sementara Apriyani Rahayu bermitra dengan Lanny Tria Mayasari.

Sebelumnya, Apriyani/Fadia baru kembali berpasangan. Namun, setelah beberapa turnamen, keduanya dinilai belum mampu kembali ke performa puncak.

1. Rombak

Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (Foto: X/@INABadminton)

Alhasil, PBSI kembali melakukan perombakan. Apriyani dipasangkan dengan Lanny. Lalu, Fadia akan membentuk duet dengan Amallia. Kedua pasangan baru itu akan tampil mulai Indonesia Masters 2026.

“Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berpasangan dengan Amallia Cahaya Pratiwi, sedangkan Apriyani Rahayu bermain bersama Lanny Tria Mayasari,” tulis keterangan resmi PBSI, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

“Dua ganda putri baru ini akan menjalani debut di Daihatsu Indonesia Masters 2026,” sambung keterangan itu.

2. Bongkar Pasang

Perubahan ini disinyalir demi meningkatkan prestasi ganda putri bulu tangkis Indonesia. Sebelumnya, Fadia sempat bertandem dengan Lanny sebelum kembali bersama Apriyani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/40/3188898//tim_bulu_tangkis_indonesia-xdGW_large.jpg
Jelang Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: PBSI Pastikan Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Tempur demi 2 Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877//jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187834//jonatan_christie-tYv3_large.jpg
Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Resmi Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187805//alwi_farhan-9HXU_large.jpg
Indonesia Andalkan Sektor Tunggal Putra Muda di SEA Games 2025, Indra Widjaja Bicara Peluang Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187730//siti_fadia_silva_ramadhanti-C8xY_large.jpg
Viral Disebut Ingin Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siti Fadia Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187681//para_pebulu_tangkis_indonesia-rjBL_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement