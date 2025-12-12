PBSI Rombak Lagi Ganda Putri: Siti Fadia Gandeng Amallia Pratiwi, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Lanny Tria

PBSI kembali melakukan perombakan di sektor ganda putri (Foto: X/@INABadminton)

JAKARTA – PBSI kembali melakukan perombakan di sektor ganda putri. Kali ini, Siti Fadia Silva Ramadhanti dipasangkan dengan Amallia Cahaya Pratiwi sementara Apriyani Rahayu bermitra dengan Lanny Tria Mayasari.

Sebelumnya, Apriyani/Fadia baru kembali berpasangan. Namun, setelah beberapa turnamen, keduanya dinilai belum mampu kembali ke performa puncak.

1. Rombak

Alhasil, PBSI kembali melakukan perombakan. Apriyani dipasangkan dengan Lanny. Lalu, Fadia akan membentuk duet dengan Amallia. Kedua pasangan baru itu akan tampil mulai Indonesia Masters 2026.

“Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berpasangan dengan Amallia Cahaya Pratiwi, sedangkan Apriyani Rahayu bermain bersama Lanny Tria Mayasari,” tulis keterangan resmi PBSI, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

“Dua ganda putri baru ini akan menjalani debut di Daihatsu Indonesia Masters 2026,” sambung keterangan itu.

2. Bongkar Pasang

Perubahan ini disinyalir demi meningkatkan prestasi ganda putri bulu tangkis Indonesia. Sebelumnya, Fadia sempat bertandem dengan Lanny sebelum kembali bersama Apriyani.