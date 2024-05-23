Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Wakil Indonesia Amankan Tiket Perempat Final BWF Super 500 Malaysia Master 2024, Saksikan Terus Perjuangan Wakil Merah Putih, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |07:44 WIB
7 Wakil Indonesia Amankan Tiket Perempat Final BWF Super 500 Malaysia Master 2024, Saksikan Terus Perjuangan Wakil Merah Putih, Live Eksklusif di iNews
Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

TURNAMEN BWF Super 500 Malaysia Master 2024 masih terus berlanjut. 7 wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket 16 besar yang digelar Rabu (22/5) di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia. Ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menjadi wakil Indonesia yang lolos pertama ke babak 16 besar Malaysia Masters 2024 usai melawan tuan rumah dengan skor 21:14 - 21-11.

Kemenangan Indonesia dilanjutkan Putri Kusuma Wardani dari sektor tunggal putri usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Hsiang Ti dengan skor 21: 9- 21- 21:19. Menyusul Ester Nurumi sukses mengalahkan Sung Shuo Yun asal Chinese Taipei dengan skor 21:12 -21:15.

Di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo juga sukses mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Chun-Yi dengan skor 21:14 - 22:20. Dejan/Gloria pun sikat habis wakil India Karunakaran/Aadya Variyath dengan skor 21:16 - 21:13.

Berikutnya pasangan ganda campuran Rinov/Pitha yang berhasil tumbangkan wakil tuan rumah dengan skor 21:14- 21:12. Dan kemenangan skuad merah putih di perempat final ditutup oleh Rehan/Lisa usai duel sesama Indonesia melawan Adnan/Nita.

Hari ini Putri Kusuma Wardani akan mengawali perjuangan wakil Merah Putih dengan menghadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo sudah ditunggu pebulu tangkis tunggal putra asal Hong Kong, Jason Gunawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013629/tak-dendam-meski-kalah-dari-goh-soon-huat-di-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-dia-seperti-om-saya-P68TRKSW1Q.jpg
Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013418/meski-gagal-juara-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-tetap-bersyukur-dengan-pencapaian-di-malaysia-masters-2024-bCgE848ILU.jpg
Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013396/rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-beberkan-penyebab-kekalahan-di-final-malaysia-masters-2024-uUzrrLTt2D.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013331/hasil-final-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-raih-runner-up-usai-kalah-dari-wakil-tuan-rumah-M2690uyrXt.png
Hasil Final Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Raih Runner-up Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013077/rinov-rivaldy-pitha-mentari-ingin-permalukan-wakil-tuan-rumah-di-final-malaysia-masters-2024-TDx60uklqV.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Permalukan Wakil Tuan Rumah di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013093/rinov-rivaldy-pitha-mentari-beber-kunci-kemenangan-atas-wakil-denmark-di-semifinal-malaysia-masters-2024-kFBbI62axH.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Beber Kunci Kemenangan atas Wakil Denmark di Semifinal Malaysia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement