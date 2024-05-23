7 Wakil Indonesia Amankan Tiket Perempat Final BWF Super 500 Malaysia Master 2024, Saksikan Terus Perjuangan Wakil Merah Putih, Live Eksklusif di iNews

Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2024 (Foto: MNC Media)

TURNAMEN BWF Super 500 Malaysia Master 2024 masih terus berlanjut. 7 wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket 16 besar yang digelar Rabu (22/5) di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia. Ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menjadi wakil Indonesia yang lolos pertama ke babak 16 besar Malaysia Masters 2024 usai melawan tuan rumah dengan skor 21:14 - 21-11.

Kemenangan Indonesia dilanjutkan Putri Kusuma Wardani dari sektor tunggal putri usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Hsiang Ti dengan skor 21: 9- 21- 21:19. Menyusul Ester Nurumi sukses mengalahkan Sung Shuo Yun asal Chinese Taipei dengan skor 21:12 -21:15.

Di sektor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo juga sukses mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Chun-Yi dengan skor 21:14 - 22:20. Dejan/Gloria pun sikat habis wakil India Karunakaran/Aadya Variyath dengan skor 21:16 - 21:13.

Berikutnya pasangan ganda campuran Rinov/Pitha yang berhasil tumbangkan wakil tuan rumah dengan skor 21:14- 21:12. Dan kemenangan skuad merah putih di perempat final ditutup oleh Rehan/Lisa usai duel sesama Indonesia melawan Adnan/Nita.

Hari ini Putri Kusuma Wardani akan mengawali perjuangan wakil Merah Putih dengan menghadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo sudah ditunggu pebulu tangkis tunggal putra asal Hong Kong, Jason Gunawan.