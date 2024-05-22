6 Aliran Pencak Silat yang Ternyata Asli Madiun, Nomor 1 PSHW

DERETAN aliran pencak silat yang ternyata asli dari Madiun menarik untuk diulas. Sebab, aliran-aliran ini sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia hingga ke mancanegara.

Pencak silat merupakan seni beladiri asli Indonesia. Diperkirakan, bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7. Hal ini terbukti dari banyaknya artefak dan senjata yang menggambarkan pencak silat di peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.

Pencak silat pada awalnya merupakan bela diri untuk menghadapi musuh termasuk para penjajah. Namun seiring berkembangnya zaman, silat juga berubah menjadi olahraga yang dipertandingkan secara internasional.

Saat ini, telah ada banyak aliran pencak silat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Kota Madiun di Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dimana pencak silat berkembang dengan sangat pesat.

Berikut adalah 6 aliran pencak silat yang berasal dari Madiun:

6. Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti





Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti merupakan perguruan pencak silat yang didirikan oleh R.Totong Kiemdarto. Ciri khas aliran ini adalah gerakannya yang dikombinasikan dengan gerakan kungfu. Selain itu, salah satu jurusnya juga terinspirasi dari gerakan seekor kera sehingga disebut sebagai Kera Sakti.

5. Pro Patria

Pro Patria merupakan aliran pencak silat yang diperkenalkan oleh seorang keturunan China bernama Koh Hwa sejak 1963 di Madiun. Gerakan aliran ini banyak terinspirasi dari gerakan Shaolin dari China. Hal ini karena Koh Hwa banyak belajar dari ayahnya yang mempelajari Shaolin.