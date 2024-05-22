Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Oleksandr Usyk Tak Akan Lama Sandang Status Juara Dunia Tak Terbantahkan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |03:02 WIB
Penyebab Oleksandr Usyk Tak Akan Lama Sandang Status Juara Dunia Tak Terbantahkan
Oleksandr Usyk kena skors di dunia tinju. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Oleksandr Usyk tak akan lama sandang status juara dunia tak terbantahkan menarik diulas. Padahal, bintang tinju kelas berat, Oleksandr Usyk, itu baru saja menyandang status juara dunia tak terbantahkan setelah membungkam Tyson Fury.

Pada akhir pekan lalu di Riyadh, Arab Saudi, Usyk berhasil mengalahkan Fury. Dia menang split decision dengan skor 115-112, 113-114, dan 114-113.

Oleksandr Usyk

Kemenangan itu pun membuatnya merebut sabuk WBC milik jagoan asal Inggris itu. Alhasil, kini dia dinobatkan sebagai juara dunia tinju kelas berat yang tak terbantahkan dengan koleksi sabuk WBA Super, WBC, WBO, IBO dan IBF yang dimilikinya.

Akan tetapi, prestasi luar biasa tersebut terancam hanya disandang Usyk sebentar saja. Sebab menurut laporan Boxing News yang dilansir pada Rabu (22/5/2024), dia punya potensi kehilangan sabuk IBF miliknya.

Pasalnya, sabuk IBF milik Usyk semestinya direbutkan dengan penantang wajib, Filip Hrgovic, yang memuncaki ranking pertama petinju IBF. Akan tetapi, petinju berpaspor Kroasia itu enggan menunggu lama.

Halaman:
1 2
