HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Masters 2024: 7 Pemain Melaju ke 16 Besar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:24 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Masters 2024: 7 Pemain Melaju ke 16 Besar
Ester Nurumi Tri Wardoyo melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2024 (Foto: Instagram/@badminton.ina)
KUALA LUMPUR – Berikut hasil lengkap wakil Indonesia di hari kedua Malaysia Masters 2024. Dari 11 wakil yang berlaga di babak 32 besar, ada tujuh yang mampu melaju.

Hari kedua Malaysia Masters 2024 Super 500 digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Rabu (22/5/2024) pagi hingga malam WIB. Ada satu duel sesama wakil Indonesia yang tercipta.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Partai itu mempertemukan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. Pertandingan dimenangi oleh Rehan/Lisa dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-15.

Dua ganda campuran lain sukses melaju ke babak 16 besar. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Sedangkan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata harus tersingkir.

Bergeser ke tunggal putri, hasil berbeda diraih tiga wakil. Putri Kusuma Wardani dan Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil melompat ke 16 besar. Sementara, Komang Ayu Cahya Dewi harus kandas.

Nasib berbeda juga dialami dua tunggal putra. Chico Aura Dwi Wardoyo meneruskan perjalanan usai mengalahkan Lin Chun-Yi 21-14 dan 22-20. Sementara itu, Shesar Hiren Rhustavito tumbang di tangan Anders Antonsen 21-12, 9-21, dan 17-21.

Halaman:
1 2
