Sembuh dari Cedera, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Pastikan Wakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dipastikan tetap mengikuti Olimpiade Paris 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja.

Sebelumnya nama Apriyani/Fadia sempat diragukan tampil di Olimpiade Paris 2024 meski secara ranking race to Olympic, mereka dinyatakan lolos. Namun karena kondisi Apriyani yang sedang dalam pemulihan cedera, posisi mereka sempat terancam.

BWF sendiri masih membuka kesempatan bagi federasi masing-masing negara untuk menentukan wakil yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024 hingga 24 Mei 2024. Tentu saja hal itu juga bergantung pada penggantinya yang juga harus ada pada posisi aman.

Pada sektor ganda putri, Indonesia sendiri bisa meloloskan wakil lainnya jika Apriyani/Fadia tidak siap untuk diberangkatkan. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi. Namun, Ricky memastikan sembilan pemain yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024 tidak akan mengalami perubahan.

Untuk itu, sektor ganda putri akan tetap diwakili oleh Apri/Fadia. Menurut Ricky, pemain berusia 26 tahun itu sudah menunjukkan komitmen tinggi dan progres pemulihannya berjalan dengan sangat baik.

"Sudah fix tim ini (Olimpiade), Apri khususnya, karena kesiapan Apri juga ya penguatan terus. Tapi untuk kesiapan dia juga, tetap ada penanganan (cedera) terus, penguatan dll. Kita kawal terus, apa yang dibutuhkan Apri kita dukung semua. Apri sudah siap bertanding," kata Ricky kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (22/5/2024).