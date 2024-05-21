Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Shesar Hiren Rhustavito Jumpa Anders Antonsen di 32 Besar Malaysia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |22:17 WIB
Reaksi Shesar Hiren Rhustavito Jumpa Anders Antonsen di 32 Besar Malaysia Masters 2024
Shesar Hiren Rhustavito kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, harus berhadapan dengan salah satu bintang Denmark, Anders Antonsen, di babak 32 besar Malaysia Masters 2024. Mendapati hal ini, Shesar pun mengaku hanya ingin bermain tanpa beban.

Pasalnya, Shesar sendiri sudah lama tak berjumpa dengan pemain top dunia. Alhasil, dia ingin menikmati pertandingannya saja sembari berusaha dengan maksimal.

Shesar Hiren Rhustavito

Ya, Vito -sapaan Shesar- berhasil lolos ke babak utama Malaysia Masters 2024 setelah memenangkan dua pertandingan di babak kualifikasi. Laga itu digelar pada Selasa (21/5/2024) pagi WIB di Axiata Arena, Kuala Lumpur.

Pada laga pertamanya, Shesar mengalahkan wakil India, S Sankar Muthusamy Subramanian, dengan skor 21-12 dan 21-17. Setelah itu, di babak final kualifikasi, Vito sukses mengatasi perlawanan sengit utusan lain India, Sathis Kumar Karunakaran, dengan skor 13-21, 22-20, dan 21-13.

“Bersyukur hari ini bisa bermain maksimal dan memenangkan pertandingan. Dua pertandingan yang saya jalani hari ini juga tidak mudah. Perlu perjuangan keras untuk bisa melaju ke babak utama,” kata Shesar, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (21/5/2024).

Di babak 32 besar, Vito sudah ditunggu lawan yang berat, yakni Antonsen, yang berstatus sebagai unggulan kedua. Setelah lama tak melawan pemain papan atas, pemain berusia 30 tahun itu pun mengaku ingin bermain tanpa beban kontra pemain ranking empat dunia tersebut.

“Besok lawan Antonsen, saya akan recovery badannya dulu. Apalagi hari ini saya main dua kali. Tentu cukup menguras tenaga. Saya akan mempersiapkan kondisi badan saya sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan babak utama,” jelas pemain PB Djarum itu.

“Menang-kalah itu biasa. Yang penting bisa main maksimal dulu. Lawan Antonsen besok saya akan main nothing to lose saja. Karena saya cukup lama tidak bertemu pemain-pemain top dunia, jadi ya main tanpa beban saja. Berusaha menikmati pertandingan saja,” imbuhnya.

