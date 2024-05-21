Tatap Malaysia Masters 2024, Ini Target Alwi Farhan Debut di Turnamen Super 500

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, akan melakukan debutnya di ajang Malaysia Masters 2024. Dia pun membeberkan targetnya saat tampil perdana di turnamen Super 500. Alwi mengaku ingin mengukur kemampuannya.

Ya, Malaysia Masters 2024 dijadwalkan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 21-26 Mei 2024. Indonesia menurunkan 13 pemainnya di turnamen bulutangkis bergengsi nomor dua di Negeri Jiran itu.

Alwi menjadi salah satu dari tiga tunggal putra Indonesia di Malaysia Masters 2024. Dia akan memulai perjalanannya dari babak kualifikasi.

Pemain berusia 19 tahun itu pun bertekad mengeluarkan penampilan terbaiknya. Alwi juga menjadikan debut ini untuk mengukur kemampuannya di turnamen Super 500.