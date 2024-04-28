Debut Manis di Piala Thomas 2024, Alwi Farhan Cerita Peran Para Seniornya

CHENGDU – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses mengukir debut manis di Piala Thomas 2024. Dia pun bercerita soal peran penting para seniornya sehingga membuatnya nyaman berada di tim.

Alwi melakoni debutnya di Piala Thomas 2024 kala Tim Putra Indonesia menghajar Inggris dalam laga pertama Grup C. Tampil di partai terakhir, dia menyempurnakan kemenangan Fajar Alfian dan kolega menjadi 5-0.

Kemenangan dalam debut itu didapat Alwi setelah dirinya mengalahkan Chola Kayan. Pemain berusia 18 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam waktu 37 menit.

Alwi pun mengaku bangga debutnya bisa menutup kemenangan Tim Merah-Putih dengan manis atas Inggris. Kata dia, tampil untuk kali pertama di Piala Thomas sebagai tunggal ketiga merupakan pengalaman yang berharga.

“Pertama-tama mengucap syukur Alhamdulillah. Saya sangat senang dan bangga bisa menyempurnakan kemenangan tim Thomas Indonesia hari ini,” kata Alwi, dilansir dari rilis PBSI, Minggu (28/4/2024).

“Pastinya pengalaman yang berharga karena bisa turun dan dipercaya untuk tampil di tunggal ketiga,” tambahnya.