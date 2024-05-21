Legenda MotoGP Jorge Lorenzo Akui Lebih Terkenal di Indonesia ketimbang di Spanyol dan Italia

PALMA – Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, blak-blakan mengakui pengaruh besar yang diberikan MotoGP terhadap pasar motor di Asia. Dia bahkan merasa lebih terkenal di Indonesia ketimbang di negara-negara Eropa, termasuk tanah asalnya, Spanyol.

Lorenzo merupakan salah satu bintang MotoGP yang namanya tersohor di Indonesia. Hal itu bukanlah tanpa alasan mengingat dirinya merupakan juara kelas utama tiga kali pada musim 2010, 2012, dan 2015 bersama tim pabrikan Yamaha.

Di samping itu, Lorenzo juga kerap tampil sebagai bintang iklan motor Yamaha di layar kaca televisi Indonesia. Bahkan, selama delapan tahun membela tim pabrikan Jepang itu, dia juga cukup sering datang ke Tanah Air untuk menghadiri berbagai acara.

Rajinnya Yamaha mendatangkan Lorenzo ke Indonesia juga bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, Indonesia merupakan pangsa pasar motor terbesar di dunia dengan penjualan yang mencapai 6 juta unit setiap tahunnya.

Oleh karena itu, mantan pembalap yang kini berusia 37 tahun itu merasa dirinya lebih terkenal di Indonesia dibandingkan di negaranya sendiri atau Italia. Sosok legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang juga lekat dengan Yamaha pun turut sering menemaninya ketika datang ke Jakarta.