Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Terbesar Marc Marquez Bakal Kesulitan Gabung Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:05 WIB
Penyebab Terbesar Marc Marquez Bakal Kesulitan Gabung Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

PENYEBAB terbesar Marc Marquez bakal kesulitan gabung tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 menarik diulas. Sebab, nama Marc Marquez ramai disebut masuk kandidat kuat rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati untuk musim depan.

Diketahui, Ducati baru mengontrak satu pembalap saja untuk mengisi tim pabrikannya pada MotoGP 2025. Dia adalah sang juara bertahan, yakni Francesco Bagnaia.

Marc Marquez

Kini, sejumlah pembalap pun dinilai jadi kandidat kuat rekan setim Bagnaia di MotoGP 2025. Di antaranya, ada Marc Marquez, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini.

Marc Marquez sendiri turut jadi kandidat tandem Bagnaia karena sukses tampil moncer di musim ini. Membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, Marquez bisa terus bersaing di baris depan.

Pada balapan seri lalu di MotoGP Prancis 2024, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bahkan tampil fantastis. Start dari posisi ke-13, Marquez bisa finis di urutan kedua.

Meski namanya sudah ramai digaungkan, langkah Marc Marquez membela tim pabrikan Ducati dinilai bisa saja terjegal karena satu faktor. Dilansir dari Crash, Selasa (21/5/2024), promosi Marquez ke tim pabrikan Ducati bisa sulit dilakukan karena terganjal masalah sponsor.

Diketahui, Marquez memiliki kerja sama dengan Red Bull sebagai sponsor probadinya. Jika ingin membela tim pabrikan Ducati, Marquez dikabarkan harus rela mengakhiri kerja sama dengan Red Bull.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement