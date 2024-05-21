Penyebab Terbesar Marc Marquez Bakal Kesulitan Gabung Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

PENYEBAB terbesar Marc Marquez bakal kesulitan gabung tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 menarik diulas. Sebab, nama Marc Marquez ramai disebut masuk kandidat kuat rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati untuk musim depan.

Diketahui, Ducati baru mengontrak satu pembalap saja untuk mengisi tim pabrikannya pada MotoGP 2025. Dia adalah sang juara bertahan, yakni Francesco Bagnaia.

Kini, sejumlah pembalap pun dinilai jadi kandidat kuat rekan setim Bagnaia di MotoGP 2025. Di antaranya, ada Marc Marquez, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini.

Marc Marquez sendiri turut jadi kandidat tandem Bagnaia karena sukses tampil moncer di musim ini. Membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, Marquez bisa terus bersaing di baris depan.

Pada balapan seri lalu di MotoGP Prancis 2024, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bahkan tampil fantastis. Start dari posisi ke-13, Marquez bisa finis di urutan kedua.

Meski namanya sudah ramai digaungkan, langkah Marc Marquez membela tim pabrikan Ducati dinilai bisa saja terjegal karena satu faktor. Dilansir dari Crash, Selasa (21/5/2024), promosi Marquez ke tim pabrikan Ducati bisa sulit dilakukan karena terganjal masalah sponsor.

Diketahui, Marquez memiliki kerja sama dengan Red Bull sebagai sponsor probadinya. Jika ingin membela tim pabrikan Ducati, Marquez dikabarkan harus rela mengakhiri kerja sama dengan Red Bull.