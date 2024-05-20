Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

UCI MTB 2024 Rampung Digelar Ketiga Kalinya di Palangkaraya, Berikut Daftar Lengkap Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |05:02 WIB
UCI MTB 2024 Rampung Digelar Ketiga Kalinya di Palangkaraya, Berikut Daftar Lengkap Juara
Sukses digelar, berikut daftar juara UCI MTB 2024 (Foto: Andri Bagus)
PALANGKARAYA - Ajang balap sepeda gunung, Union Cycliste Internationale (UCI) Mountain Bike (MTB) sukses digelar untuk ketiga di Sirkuit SG 1973 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (19/5/2024). Juara kategori putri diraih Lochlan Brown (Selandia Baru) dan putri direbut Didi de Vries (Belanda)

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan sangat senang dengan antusias masyarakat Palangkaraya untuk menyukseskan UCI MTB 2024. Pastinya kesuksesan itu berkat dukungan penuh dari masyarakat.

"Indonesia sudah tiga kali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen ini sebanyak 3 kali sejak 2022. Ini merupakan kepercayaan Internasional karena Indonesia satu-satunya negara Asia yang menjadi tuan rumah. Insya Allah kami akan jaga turnamen ini," kata Sugianto Sabran di Palangkaraya, Minggu (19/5/2024).

Dia mengatakan ajang itu pun sebagai langkah pihaknya mengenalkan berbagai potensi wisata di Kalimantan Tengah. Sebab, wilayahnya selama UCI MTB mendapatkan sorotan dunia internasional.

"Ajang ini juga sebagai memperkenalkan wisata dan budaya Kalteng. Tujuannya agar mereka tahu bahwa Indonesia bukan hanya Bali, Jakarta dan kota-kota lainnya,"katanya.

Sugianto Sabran berharap ajang itu dapat berlangsung kembali di Palangkaraya pada tahun depan. Dia pun berterima kasih selama tiga tahun terakhir ajang itu telah dipercaya menjadi tuan rumah.

