Okezone.com
MOTOGP

Penyebab Fabio Quartararo dan Alex Rins Masih Melempem Bersama Yamaha di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |02:30 WIB
Penyebab Fabio Quartararo dan Alex Rins Masih Melempem Bersama Yamaha di MotoGP 2024
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
PENYEBAB Fabio Quartararo dan Alex Rins masih melempem bersama Yamaha di MotoGP 2024 terungkap. Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini, mengungkap hal-hal yang perlu dibenahi pada motor tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo dan Alex Rins masih kesulitan dalam lima seri balapan MotoGP 2024 yang telah dimainkan. Dua rider Monster Energy Yamaha itu bahkan harus susah payah untuk bisa finis 10 besar.

Fabio Quartararo

Sebelum mengarungi MotoGP 2024, Yamaha merekrut sosok Bartolini yang merupakan manajer teknik Ducati. Dengan harapan, Bartolini bisa memberikan dampak positif pada motor Yamaha YZR-M1.

Namun nyatanya, motor tersebut masih belum bisa bersaing secara oke dengan motor tim pabrikan lainnya. Di antaranya, ada Ducati, Aprilia, dan KTM yang mampu unjuk gigi.

Bartolini perlahan sudah tahu apa kekurangan dari motor mereka. Dia mengungkapkan harus ada pengembangan pada aerodinamis dan perangkat elektronik pada motor Yamaha YZR M-1.

“Saya mencoba memahami cara kerja Yamaha, memanfaatkan keunggulan yang masih ada, meski saat itu tidak terlihat seperti itu. Kami kemudian mencoba memahami apa yang bisa dilakukan,” kata Bartolini, dilansir dari Crash, Senin (20/5/2024).

“Banyak konsep yang digunakan di Ducati sangat sulit diterapkan di sini. Namun, banyak hal lain yang umum dan dapat diterapkan. Saya memikirkan keseimbangan aerodinamis atau cara kerja elektronik, yang dapat diperbarui dan ditingkatkan dibandingkan dengan keadaan kita sekarang,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
