Jorge Martin Siap Kalahkan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dalam Perburuan Gelar MotoGP 2024

JORGE Martin mengaku tak khawatir bersaing dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) dalam perburuan gelar MotoGP 2024. Martin justru tertantang untuk mengalahkan keduanya.

Martin saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 26 tahun itu sudah mengumpulkan 129 poin dari dua kemenangan dan satu podium ketiga dalam lima seri balapan MotoGP 2024.

Martin unggul 38 angka dari Bagnaia, dan 40 angka dari Marquez. Bersaing dengan salah dua pembalap terbaik di dunia, Martinator -julukan Jorge Martin- justru merasa sangat senang.

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan persaingan ini baik untuk perkembangan dirinya. Dengan begitu, Martin termotivasi untuk mengalahkan Bagnaia dan Marquez sekaligus di MotoGP 2024.

“Ini baik untuk semua orang. Untuk MotoGP, bagus jika ada seseorang seperti Marc (Marquez) yang bertarung dan itu bagus untuk saya, karena memiliki tantangan untuk mengalahkan seseorang seperti Márquez atau Pecco akan meningkatkan nilai saya secara signifikan,” kata Martin dikutip dari Diario AS, Sabtu (18/5/2024).

Martin pun mengklaim dirinya sudah berkembang setelah gagal bersaing dengan Bagnaia pada musim lalu. Diketahui, Martinator merupakan runner up MotoGP 2023 setelah kalah dari Bagnaia.