Final POBSI Pool Circuit 2024 Jambi, Irwanto Labewa Unggul 9-8 Atas Andri Jflowers

JAMBI - Pertarungan sengit terjadi di babak final di hari keempat turnamen POBSI Pool Circuit 2024 yang berlangsung di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi, Minggu (19/5/2024).

Duel bergengsi antara Irwanto Labewa dan Andri Jflowers berhasil dimenangkan Irwanto Labewa dengan skor tipis 9-8.

Jalan pertandingan sangat sengit. Mulanya Irwanto sempat unggul jauh dari Andri 7-2.

Namun, akibat ada kesalahan pada bola 5, Andri sempat unggul balik 8-7. Namun, kurangnya konsentrasi, membuat skor disamakan oleh Irwanto 8-8.

Ketegangan tidak hanya terjadi pada kedua atlet tersebut, tapi juga semua penonton di dalam gedung pertandingan. Bahkan membuat sport jantung penonton.

Sayang, kemenangan di depan mata harus sirna usai break yang dilakukan Andri.