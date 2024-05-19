Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024: Jakarta Popsivo Polwan Tak Terbendung, Jakarta Garuda Jaya Nihil Poin di Putaran Pertama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:56 WIB
Hasil Proliga 2024: Jakarta Popsivo Polwan Tak Terbendung, Jakarta Garuda Jaya Nihil Poin di Putaran Pertama
Jakarta Popsivo Polwan kala berlaga di Proliga 2024. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
A
A
A

HASIL Proliga 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada Tiga pertandingan terakhir putaran pertama Proliga 2024 digelar pada hari ini, Minggu (19/5/2024) di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur. Hasil positif berhasil diraih Jakarta STIN BIN, Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Pada laga pertama yang memainkan sektor putra, Jakarta STIN BIN tampil perkasa menghadapi tim debutan, Jakarta Garuda Jaya. Mereka tampil mendominasi sepanjang pertandingan sehingga sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 3-0 (25-14, 25-19 dan 25-19).

Jakarta Popsivo Polwan

Hasil positif itu pun membuat Jakarta STIN BIN semakin mengukuhkan diri sebagai juara paruh pertama Proliga 2024 putra. Mereka mengoleksi 19 poin dengan torehan enam kemenangan.

Sementara bagi, Jakarta Garuda Jaya, kekalahan itu membuat mereka semakin terpuruk di putaran pertama ini. Skuad muda Timnas Voli Indonesia itu mengakhirinya dengan nihil poin sehingga terdampar di posisi buncit klasemen.

Beralih ke laga kedua yang menyajikan laga tim putri. Jakarta Popsivo Polwan sukses mengatasi perlawanan sengit yang diberikan tim tuan rumah, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-0 (25-21, 29-27, dan 25-23).

Kemenangan itu menjadikan Jakarta Popsivo Polwan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang tujuh laga putaran pertama Proliga 2024 putri. Di sisi lain, Gresik masih belum bisa bangkit di akhir putaran pertama dengan menempati posisi enam klasemen dengan raihan satu kemenangan saja.

Halaman:
1 2
