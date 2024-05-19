Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Semifinal POBSI Pool Circuit 2024: Menang Tipis, Ari Tokyo Tumbangkan Ranking 1 Nasional!

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |18:32 WIB
Semifinal POBSI Pool Circuit 2024: Menang Tipis, Ari Tokyo Tumbangkan Ranking 1 Nasional!
Ari Tokyo kala berlaga di POBSI Pool Circuit 2024. (Foto: Azhari Sultan/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAMBI – Gelaran POBSI Pool Circuit 2024 sudah memasuki babak semifinal. Pebliar non-unggulan, Ari Tokyo Esbe, sukses menumbangkan ranking 1 nasional, yakni Feri Satriyadi.

Ya, penyelenggaraan POBSI Pool Circuit 2024 telah memasuki hari keempat di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi. Pertandingan-pertandingan seru nan sengit pun tersaji pada Minggu (19/5/2024).

Ari Tokyo

Feri Satriyadi yang merupakan pebiliar ranking 1 nasiona harus mengakui pebiliar non-unggulan, Ari Tokyo Esbe. Dia kalah tipis 8-9 atas Ari Tokyo di depan penggemar olahraga biliar di Jambi.

Menurut Wakil Ketua II, Pembinaan Prestasi PB POBSI, Hamka Jaya, pertarungan keduanya sangat ketat dan mendebarkan. Mereka saling kejar-kejaran poin di setiap game. Namun, keberuntungan berpihak kepada Ari Tokyo.

“Ari Tokyo menang tipis 9-8 atas ranking 1 nasional, Feri Satriyadi di babak semifinal," ujar Ari Tokyo Esbe.

Halaman:
1 2
