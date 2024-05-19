Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Svend Pri, Pebulutangkis Denmark Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:45 WIB
Kisah Sedih Svend Pri, Pebulutangkis Denmark Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri
Svend Pri kala berlaga. (Foto: Yonex)
A
A
A

KISAH sedih Svend Pri, pebulutangkis Denmark rival Rudy Hartono yang meninggal dunia karena bunuh diri akan diulas dalam artikel ini. Peristiwa itu terjadi pada 1963.

Ya, Svend Pri diketahui jadi rival berat pebulutangkis Indonesia, yakni Rudy Hartono. Salah satu pertemuan sengit mereka pernah tersaji di All England 1975.

Svend Pri

Kala itu, Svend Pri dihadapkan dengan Rudy Hartono di babak final All England 1975. Secara mengejutkan, Svend Pri berhasil mengalahkan Rudy Hartono dua gim langsung dengan skor 15-11 dan 17-14.

Nama Rudy Hartono sejatinya sangat diunggulkan menang dalam laga final All England 1975 itu. Sebab, tunggal putra kebanggaan Indonesia itu sebelumnya sukses meraih gelar juara All England selama 7 tahun beruntun!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186421/susy_susanti-O0FZ_large.jpg
Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190/yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement