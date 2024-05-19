Kisah Sedih Svend Pri, Pebulutangkis Denmark Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

KISAH sedih Svend Pri, pebulutangkis Denmark rival Rudy Hartono yang meninggal dunia karena bunuh diri akan diulas dalam artikel ini. Peristiwa itu terjadi pada 1963.

Ya, Svend Pri diketahui jadi rival berat pebulutangkis Indonesia, yakni Rudy Hartono. Salah satu pertemuan sengit mereka pernah tersaji di All England 1975.

Kala itu, Svend Pri dihadapkan dengan Rudy Hartono di babak final All England 1975. Secara mengejutkan, Svend Pri berhasil mengalahkan Rudy Hartono dua gim langsung dengan skor 15-11 dan 17-14.

Nama Rudy Hartono sejatinya sangat diunggulkan menang dalam laga final All England 1975 itu. Sebab, tunggal putra kebanggaan Indonesia itu sebelumnya sukses meraih gelar juara All England selama 7 tahun beruntun!