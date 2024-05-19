Tak Banyak yang Tahu, Pebulutangkis Cantik Australia Gronya Somerville Ternyata Berdarah Bangsawan

PARA pencinta bulu tangkis pasti mengenal Gronya Somerville sebagai pemain ganda putri andalan Australia. Namun, banyak yang tak tahu ternyata Gronya memiliki darah bangsawan Dinasti Qing.

Seperti yang diketahui, Gronya memang merupakan berdarah campuran. Ayahnya berasal dari China dan dari sanalah darah bangsawan Dinasti Qing mengalir.

Sementara ibunya asli dari Australia merupakan keturunan Anglo-Celtic. Gronya Somerville pun memiliki keturunan seorang reformis politik dinasti Qing. Dia adalah Kang Youwei.

Jadi, Gronya bisa dikatakan merupakan keturunan bangsawan dari China. Gronya sendiri beberapa kali mencoba terlihat menggunakan bahasa mandarin.

Meski berdarah bangsawan, Gronya dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati. Ia pun dekat dengan banyak pemain dari berbagai belahan dunia.

Dari segi prestasi, Gronya adalah salah satu pebulutangkis terbaik yang pernah dimiliki Australia. Ia pernah menduduki ranking ke-18 di sektor ganda putri dan itu adalah peringkat tertingginya.