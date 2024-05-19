Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Banyak yang Tahu, Pebulutangkis Cantik Australia Gronya Somerville Ternyata Berdarah Bangsawan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:00 WIB
Tak Banyak yang Tahu, Pebulutangkis Cantik Australia Gronya Somerville Ternyata Berdarah Bangsawan
Pebulutangkis ganda putri asal Australia, Gronya Somerville. (Foto: Instagram/gronyasomerville)
A
A
A

PARA pencinta bulu tangkis pasti mengenal Gronya Somerville sebagai pemain ganda putri andalan Australia. Namun, banyak yang tak tahu ternyata Gronya memiliki darah bangsawan Dinasti Qing.

Seperti yang diketahui, Gronya memang merupakan berdarah campuran. Ayahnya berasal dari China dan dari sanalah darah bangsawan Dinasti Qing mengalir.

Sementara ibunya asli dari Australia merupakan keturunan Anglo-Celtic. Gronya Somerville pun memiliki keturunan seorang reformis politik dinasti Qing. Dia adalah Kang Youwei.

Jadi, Gronya bisa dikatakan merupakan keturunan bangsawan dari China. Gronya sendiri beberapa kali mencoba terlihat menggunakan bahasa mandarin.

Meski berdarah bangsawan, Gronya dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati. Ia pun dekat dengan banyak pemain dari berbagai belahan dunia.

Gronya Somerville

Dari segi prestasi, Gronya adalah salah satu pebulutangkis terbaik yang pernah dimiliki Australia. Ia pernah menduduki ranking ke-18 di sektor ganda putri dan itu adalah peringkat tertingginya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186440/susy_susanti-AWHB_large.jpg
Kisah Duel Abadi Susy Susanti vs Ye Zhaoying: Ketika Legenda China Selalu Tumbang di Tanah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186421/susy_susanti-O0FZ_large.jpg
Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190/yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement