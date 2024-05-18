Respons Alvin Anggito Usai Dihancurkan Pebiliar Ranking 1 Nasional di POBSI Pool Circuit 2024 Seri 1 Jambi

PEBILIAR Alvin Anggito asal Club JRX Bandung gagal memberi perlawanan saat menghadapi pebiliar Ranking 1 Nasional, Feri Satriyadi. Ia kalah telak 1-6 dari Feri Satriyadi di turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi, Jumat (17/5/2024).

Bahkan, ia harus deg-degan sehingga kurang beruntung di awal pertandingan. "Saya deg-degan saat melawannya," tutur Alvin.

(Alvin Anggito kalah dari Feri Satriyadi. (Foto: Azhari/MPI)

Di samping itu, katanya ada faktor kurang keberuntungan. "Karena ada blunder di rack pertama, jadinya kurang keberuntungan di langkah selanjutnya dan break juga kurang bagus".

"Saya rack dan break-nya masih kurang dapat," tegas Alvin.

Karena itu, ia menerima kekalahan dalam pertandingan Bola 9. "Jadi terima kekalahan, memang main saya masih kurang beradaptasi dengan meja dan masih banyak blunder," sambung Alvin penuh kecewa.

BACA JUGA: Pebiliar Ranking 1 Nasional Menang Mudah di POBSI Pool Circuit 2024 Seri 1 Jambi

Sementara itu, Feri Satriyadi, pebiliar Ranking 1 Nasional, tidak menemukan kendala saat mengawali pertandingan di hari kedua. Ia menang mudah 6-1 terhadap lawannya, Alvin Anggito.