NETTING

Cerita Lanny Tria Kaget Ribka Sugiarto Sampaikan Pesan Ingin Pensiun, Sempat Dikira Prank

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |03:46 WIB
Cerita Lanny Tria Kaget Ribka Sugiarto Sampaikan Pesan Ingin Pensiun, Sempat Dikira <i>Prank</i>
Lanny Tria Mayasari tidak menyangka Ribka Sugiarto benar-benar pensiun (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Lanny Tria Mayasari mengungkapkan kronologi Ribka Sugiarto pensiun dari bulu tangkis. Semuanya itu berawal dari pekan lalu atau usai melakoni Piala Uber 2024.

Pada Rabu 8 Mei 2024, Ribka memang sudah absen dari latihan di pelatnas PBSI. Namun, pada malam harinya, Lanny mendapat pesan mengejutkan dari sang pemain, yang mengatakan ingin mundur dan berhenti dari bulu tangkis.

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Pada hari berikutnya, Kamis 9 Mei 2024 pagi, Lanny mencoba mengonfirmasi hal ini kepada sang pelatih Eng Hian. Namun, pemain berusia 22 tahun itu harus menerima nasibnya Ribka harus mundur.

"Ya, kaget, terus itu kan hari Rabu (pekan lalu) malam (bilangnya). Kamis paginya mbak Ribka ngomong ke mas Pras dan koh Didi (mau mundur)," kata Lanny saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, dikutip Sabtu (18/4/2024).

"Hari kamis paginya juga itu saya ke koh Didi (sapaan Eng Hian) nanya, 'Koh gimana?' jawab koh Didi 'Sudah enggak apa-apa, kamu kuatkan individu kamu dulu saja, mau bagaimana lagi juga, kan dia sudah ngomong mau ngundurin diri juga, jadi enggak bisa ditahan-tahan lagi juga kan,'" lanjutnya.

"Koh Didi juga bilang, "Ya sudah kamu semangat saja, sudah kuatkan individu saja, masalah partner itu nanti urusan saya,’" tukas Lanny.

Dengan mundurnya Ribka, Lannya juga mempertanyakan nasibnya. Tanpa diduga, pada Rabu pagi pekan lalu,Rachel Allessya Rose harus kehilangan partner-nya karena Meilysa Trias Puspitasari mengalami cedera ACL usai terjatuh saat latihan.

Akan tetapi, dengan kondisi Ribka mundur, Lanny pun awalnya sempat tidak percaya. Sebab, pada Rabu 8 Mei 2024 tersebut bertepatan dengan ulang tahun dirinya yang ke-22. Ia sempat mengira dikerjai atau menjadi korban prank.

