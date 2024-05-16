Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Ribka Sugiarto Resmi Umumkan Pensiun dari Bulutangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |20:59 WIB
Breaking News: Ribka Sugiarto Resmi Umumkan Pensiun dari Bulutangkis
Ribka Sugiarto resmi umumkan pensiun dari bulutangkis (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS ganda putri Indonesia, Ribka Sugiarto, mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis. Hal ini disampaikan langsung oleh Ribka melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (16/5/2024) malam WIB.

"Alhamdulillah selesai sudah perjalananku di badminton," tulis Ribka.

Sebelumnya, pada pagi tadi, PBSI lewat Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) sudah mengumumkan Ribka mundur dari pelatnas. Kini, Ribka sudah menegaskan tidak hanya mundur, tetapi juga gantung raket.

Pemain berusia 24 tahun itu tidak menyesali keputusannya untuk pensiun. Diketahui, ia memilih pensiun karena ingin mempersiapkan pernikahannya bersama Muhammad Rian Ardianto dan memasuki kehidupan jenjang selanjutnya yakni berkeluarga.

"Selalu bersyukur apa yang udah dicapai dan dijalani sampai sekarang. Tidak ada penyesalan buatku untuk mengambil keputusan ini karena sudah aku pikirkan cukup lama dan sekarang mungkin waktu yang tepat," tambah Ribka.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
