Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Nomor 1 Nasional Puji Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:39 WIB
Pebiliar Nomor 1 Nasional Puji Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Jambi
Feri Satriadi beraksi di turnamen POBSI Pool Circuit 2024 (Foto: MPI/Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI – Feri Satriadi memuji penyelenggaraan turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Jambi. Menurut pebiliar ranking 1 nasional itu, antusiasme peserta sangat tinggi.

Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 digelar di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi. Feri berani angkat jempol untuk Kota Jambi yang baru pertama kali menggelar turnamen.

POBSI Pool Circuit 2024 Jambi

"Pesertanya biasanya tiap daerah ada saja yang kurang, tapi di Jambi saya angkat jempol terkait turnamen ini," ungkap Feri, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

"Saya harapkan, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan di Jambi sering mengadakan event tahunan dan bisa menghasilkan atlet yang berprestasi di tanah air dan juga mengharumkan bangsa dikancah internasional," imbuh pria berusia 35 tahun itu.

Feri juga menilai, turnamen di Jambi ini sangat bagus, sangat luar biasa dan layak untuk dijadikan tuan rumah selanjutnya. Menurutnya, potensi atlet biliar saat ini cukup tinggi dan jauh dari sebelumnya.

"Kalau tempatnya enak, bersih, mejanya ya oke, full AC dan lokasinya suasananya sangat dingin. Oke deh," kata Feri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185614/dihadiri_liliana_tanoesoedibjo_warren_tanoesoedibjo_hingga_kevin_sanjaya_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025_resmi_dibuka-Uyj6_large.jpg
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185555/atlet_putri_timnas_biliar_indonesia_bersama_ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-6FKL_large.jpg
Atlet Putri Timnas Biliar Indonesia Jadikan Kejurnas POBSI 2025 Ajang Pemanasan Menuju SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185549/kejurnas_pobsi_2025-ayJc_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Atlet Biliar Indonesia, POBSI Tekankan Sport Science dan Konsentrasi di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/43/3185091/tim_snooker_putra_indonesia-dc7w_large.jpg
Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184882/tim_snooker_putra_indonesia_menang_3_1_atas_china_okezone-tqKk_large.jpg
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866/riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement