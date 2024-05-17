Pebiliar Nomor 1 Nasional Puji Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Jambi

JAMBI – Feri Satriadi memuji penyelenggaraan turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Jambi. Menurut pebiliar ranking 1 nasional itu, antusiasme peserta sangat tinggi.

Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 digelar di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi. Feri berani angkat jempol untuk Kota Jambi yang baru pertama kali menggelar turnamen.

"Pesertanya biasanya tiap daerah ada saja yang kurang, tapi di Jambi saya angkat jempol terkait turnamen ini," ungkap Feri, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

"Saya harapkan, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan di Jambi sering mengadakan event tahunan dan bisa menghasilkan atlet yang berprestasi di tanah air dan juga mengharumkan bangsa dikancah internasional," imbuh pria berusia 35 tahun itu.

Feri juga menilai, turnamen di Jambi ini sangat bagus, sangat luar biasa dan layak untuk dijadikan tuan rumah selanjutnya. Menurutnya, potensi atlet biliar saat ini cukup tinggi dan jauh dari sebelumnya.

"Kalau tempatnya enak, bersih, mejanya ya oke, full AC dan lokasinya suasananya sangat dingin. Oke deh," kata Feri.