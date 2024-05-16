Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Biliar Jambi Berharap Turnamen POBSI ini Bisa Muncul General Baru Berprestasi Dari Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:47 WIB
Atlet Biliar Jambi Berharap Turnamen POBSI ini Bisa Muncul General Baru Berprestasi Dari Jambi
POBSI Pool Cicuit 2024 digelar di Jambi (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI - Atlet Biliar Provinsi Jambi yang pernah meraih dua medali emas di PON Jawa Barat dan Papua, Rizki (25) mengaku turnamen POBSI Pool Circuit 2024 d Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi sangat baik untuk mencari atlet berpotensi terutama bagi masyarakat Jambi.

"Turnamen ini sangat baik. Dengan adanya banyak diikuti atlet berprestasi yang berpartisipasi dari luar sangat senang dan bisa bersaing," ujar peraih ranking 5 nasional ini, Kamis (16/5/2014).

Dia menilai, untuk sekarang masyarakat Jambi sudah sangat baik dan mulai menyambut positif dengan adanya olahraga biliar ini.

"Apalagi di Jambi, saat ini sudah mulai ramai dan sudah banyak rumah-rumah biliar yang buka dimana-mana," ungkap Rizki.

Dengan adanya turnamen nasional ini, dirinya berharap bisa muncul generasi baru dari Jambi bisa berpotensi meraih prestasi ditingkat nasional dan internasional.

"Terkait persiapan, Alhamdulillah sudah cukup matang, karena sudah menjadi atlet andalan Provinsi Jambi. Jadi latihan setiap hari," imbuhnya

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
