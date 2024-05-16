Atlet Biliar Jambi Berharap Turnamen POBSI ini Bisa Muncul General Baru Berprestasi Dari Jambi

JAMBI - Atlet Biliar Provinsi Jambi yang pernah meraih dua medali emas di PON Jawa Barat dan Papua, Rizki (25) mengaku turnamen POBSI Pool Circuit 2024 d Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi sangat baik untuk mencari atlet berpotensi terutama bagi masyarakat Jambi.

"Turnamen ini sangat baik. Dengan adanya banyak diikuti atlet berprestasi yang berpartisipasi dari luar sangat senang dan bisa bersaing," ujar peraih ranking 5 nasional ini, Kamis (16/5/2014).

Dia menilai, untuk sekarang masyarakat Jambi sudah sangat baik dan mulai menyambut positif dengan adanya olahraga biliar ini.

"Apalagi di Jambi, saat ini sudah mulai ramai dan sudah banyak rumah-rumah biliar yang buka dimana-mana," ungkap Rizki.

Dengan adanya turnamen nasional ini, dirinya berharap bisa muncul generasi baru dari Jambi bisa berpotensi meraih prestasi ditingkat nasional dan internasional.

"Terkait persiapan, Alhamdulillah sudah cukup matang, karena sudah menjadi atlet andalan Provinsi Jambi. Jadi latihan setiap hari," imbuhnya