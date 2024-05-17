Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Mau Pikirkan soal Cedera, Apriyani Rahayu Fokus Persiapkan Diri Hadapi Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:36 WIB
Tak Mau Pikirkan soal Cedera, Apriyani Rahayu Fokus Persiapkan Diri Hadapi Olimpiade Paris 2024
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu tak ingin lagi memikirkan soal cedera yang pernah menimpanya beberapa waktu lalu. Hal itu dikarenakan rekan Siti Fadia Silva Ramadhanti itu mau fokus mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade Paris 2024.

Sejak pertengahan tahun lalu hingga sekarang, Apriyani telah melewatkan beberapa turnamen dengan Fadia. Hal itu terjadi karena cedera lututnya yang tak kunjung sembuh sehingga membuat performanya kurang maksimal di atas lapangan.

Terbaru, Apriyani/Fadia ditarik mundur dari Thailand Open 2024 yang dihelat pada pekan ini. Alhasil, kabar tak sedap kembali menghampirinya.

Ya, akhir-akhir ini muncul rumor liar di media sosial. Pemain berusia 26 tahun itu disebut masih dipertimbangkan untuk mentas di Olimpiade Paris 2024 walaupun Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- sudah mengamankan tiket ke pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Namun, dalam konferensi pers yang dilakukan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada pagi hari ini, Kamis (16/5/2024), Kabid Binpres PBSI, Ricky Soebagja, memastikan bahwa Apriyani terus akan berkomitmen untuk bermain di Paris 2024. Begitu pula dengan Dokter PBSI, Prof Dr. dr Nicoolas C. Budhiparama PhD, SpOT (K) FiCS, yang menilai mantan duet Greysia Polii itu sudah makin membaik dan siap beraksi lagi di atas lapangan.

Selepas itu, Apriyani pun mengungkapkan sendiri bagaimana kondisinya. Dia mengaku sudah lelah jika ditanya soal cederanya karena ingin fokus untuk meningkatkan performanya dengan Fadia.

