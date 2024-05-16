Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Apriyani Rahayu Rajin Ziarah ke Makam Orangtua Jelang Bela Tim Bulu Tangkis Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |22:17 WIB
Kisah Apriyani Rahayu Rajin Ziarah ke Makam Orangtua Jelang Bela Tim Bulu Tangkis Indonesia
Apriyani Rahayu mengaku rajin berziarah ke makam orangtua (Foto: MPI/Rievta)
A
A
A

JAKARTA – Apriyani Rahayu mempunyai tradisi sebelum dan sesudah berjuang untuk tim bulu tangkis Indonesia. Ia mengatakan harus berziarah ke makam ayah dan ibu kandungnya.

Apriyani merupakan salah satu pemain bulu tangkis top Indonesia. Perempuan berusia 26 tahun itu sudah memenangkan berbagai gelar, salah satunya adalah medali emas Olimpiade Tokyo 2020 yang dirah bersama Greysia Polii.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Namun di balik berbagai prestasinya, Apriyani ternyata mempunyai tradisi pulang ke kampung halaman di Konawe, Sulawesi Tenggara. Selain melepas rindu kampung halaman, tujuan utama adalah berziarah ke makam ayah dan ibu kandungnya.

Momen ziarah itu dimanfaatkan oleh Apriyani untuk meminta restu, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tradisi baginya.

"Benar (menjadi tradisi), sebenarnya hanya memang seperti Olimpiade sebelumnya, saya pulang untuk minta restu kepada orang tua. Ke makam ayah ibu. Itu sudah saya jalani dari dulu," ujar Apriyani dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu 15 Mei malam WIB.

"Kalau yang (Ibu) kandung (meninggal dunia) pada saat saya umur 10 bulan, mama angkat saya pada 2015, papa kandung saya 2017, sekarang tinggal Ayah angkat. Setiap saya menang saya harus ke makam mereka," tambah partner Siti Fadia Silva Ramdhanti itu.

Apriyani mengungkapkan, momen berziarah itu sering dimanfaatkan untuk bercerita kepada orangtuanya. Hal itu juga disampaikan saat berhasil menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

"Saya datang dengan berpamitan, berterima kasih, saya sudah dijaga sebelumnya. Saya datang untuk menjenguk meski pun hanya di makam saja," kata Apriyani.

