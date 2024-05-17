Jangan Lewatkan, 'Perang Saudara' Rinov/Pitha dan Dejan/Gloria di Perempatfinal Thailand Open 2024 Hari Ini, Live Eksklusif di iNews

BANGKOK – Empat ganda campuran Indonesia berhasil melaju ke perempatfinal Thailand Open 2024 yang digelar Kamis 16 Mei 2024di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand. Wakil Ganda campuran pertama yang berhasil melesat ke perempatfinal Thailand Open 2024 adalah Jafar/Aisyah yang berhasil menaklukan wakil asal Denmark Masd/Christie dengan skor 22-20 dan 21-14.

Dilanjutkan Rehan/Lisa yang berhasil mengakhiri perlawanan wakil Malaysia Choong Hon Jian/ Go Pei Kee dengan skor 21-15 dan 21-15.

Sementara, Rinov/Pitha berhasil menumbangkan wakil India, dengan skor akhir 21-19 dan 21-17 dan Dejan/Gloria tampil apik berhasil menumbangkan wakil asal Taiwan dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Tak hanya ganda campuran, wakil tunggal putri juga berhasil melaju ke babak perempatfinal. Gregoria Mariska Tanjung kalahkan wakil tuan rumah Thailand, Busanan Ongbamrungphan usai dirinya memilih untuk menghentikan pertandingan akibat masalah kesehatan.

Sementara Komang Ayu berhasil melangkahkan kaki ke perempatfinal usai kalahkan wakil Korea Selatan lewat tiga gim. Disusul ganda putri Febriana/Amalia tampil apik mengalahkan pasangan asal Thailand Yataweemin/Passalewat dengan skor akhir 21-9 dan 21-10 dalam dua gim.