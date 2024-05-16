Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Amankan Tiket Perempatfinal

BANGKOK - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses meraih tiket perempatfinal Thailand Open 2024 Super 500. Mereka menyikat wakil India, Sathish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath, di 16 besar Thailand Open 2024.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Kamis (16/5/2024) siang WIB. Rinov/Pitha menang dalam dua gim langsung atas Karunakaran/Variyath dengan skor 21-19, dan 21-17.

Rinov/Pitha memulai pertandingan dengan permainan cepat di gim pertama. Ganda campuran ranking 15 dunia itu bermain dengan intensitas tinggi, membuat Karunakaran/Variyath kewalahan.

Namun, wakil India tersebut mencoba mengimbangi permainan cepat Rinov/Pitha. Mereka melepaskan banyak smash keras dan menyilang untuk mengejar ketertinggalan dari Rinov/Pitha.

Walau begitu, Rinov/Pitha berhasil menjaga keunggulan hingga jeda interval gim pertama. Ganda campuran Indonesia itu mengunci keunggulan atas Karunakaran/Variyath dengan skor tipis 11-10.

Seusai jeda, kedua pasangan bermain dengan pola ofensif. Pukulan keras secara bergantian dilesatkan oleh kedua pasangan itu. Namun begitu, Rinov/Pitha yang sedang unggul berhasil memanfaatkan situasi.