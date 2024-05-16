Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Amankan Tiket Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |12:13 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Amankan Tiket Perempatfinal
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melenggang ke babak perempatfinal Thailand Open 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

BANGKOK - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses meraih tiket perempatfinal Thailand Open 2024 Super 500. Mereka menyikat wakil India, Sathish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath, di 16 besar Thailand Open 2024.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Kamis (16/5/2024) siang WIB. Rinov/Pitha menang dalam dua gim langsung atas Karunakaran/Variyath dengan skor 21-19, dan 21-17.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

Rinov/Pitha memulai pertandingan dengan permainan cepat di gim pertama. Ganda campuran ranking 15 dunia itu bermain dengan intensitas tinggi, membuat Karunakaran/Variyath kewalahan.

Namun, wakil India tersebut mencoba mengimbangi permainan cepat Rinov/Pitha. Mereka melepaskan banyak smash keras dan menyilang untuk mengejar ketertinggalan dari Rinov/Pitha.

Walau begitu, Rinov/Pitha berhasil menjaga keunggulan hingga jeda interval gim pertama. Ganda campuran Indonesia itu mengunci keunggulan atas Karunakaran/Variyath dengan skor tipis 11-10.

Seusai jeda, kedua pasangan bermain dengan pola ofensif. Pukulan keras secara bergantian dilesatkan oleh kedua pasangan itu. Namun begitu, Rinov/Pitha yang sedang unggul berhasil memanfaatkan situasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010562/jadi-runner-up-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-janji-kerja-lebih-keras-lagi-Q150Cr534W.jpg
Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010429/hasil-final-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-jadi-runner-up-usai-tumbang-pasangan-tuan-rumah-Ad6F1SldYc.jpg
Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010334/jalani-final-perdana-di-super-500-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-siap-berikan-yang-terbaik-demi-gelar-juara-thailand-open-2024-O3aqizYjqG.jpg
Jalani Final Perdana di Super 500, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Siap Berikan yang Terbaik demi Gelar Juara Thailand Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010213/melaju-ke-laga-puncak-ana-tiwi-siap-tumbangkan-tuan-rumah-di-final-thailand-open-2024-saksikan-aksinya-besok-live-eksklusif-di-inews-VifN4x1QBk.jpeg
Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010169/hasil-semifinal-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-pratiwi-tembus-final-AYcreJsuvq.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010100/hasil-semifinal-thailand-open-2024-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dihentikan-wakil-china-aY0xPxYRJS.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement