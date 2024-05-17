Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kronologi Kevin Sanjaya Putuskan Pensiun dari Dunia Bulutangkis Profesional

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |01:02 WIB
Kronologi Kevin Sanjaya Putuskan Pensiun dari Dunia Bulutangkis Profesional
Kevin Sanjaya Sukamuljo umumkan pensiun dari bulutangkis (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, telah resmi memutuskan pensiun dari dunia bulutangkis. Dia pun mengungkapkan kronologi mengapa dirinya memilih gantung raket di usia yang masih menginjak angka 28 tahun.

PBSI mengungkapkan pengunduran diri Kevin dari Pelatnas PBSI dalam konferensi pers yang digelar di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Kabid Binpres PBSI, Ricky Subagja, mengungkapkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu pergi karena sibuk dengan hal lain di luar dunia bulutangkis.

Tak lama kemudian pada siang harinya, Kevin mengumumkan lewat Instagram-nya, @kevin_sanjaya, bahwa dirinya pensiun. Kata dia, setelah mengukir karier yang cemerlang dengan Marcus Fernaldi Gideon, waktunya di dunia bulutangkis telah habis.

Lebih lanjut, pemain kelahiran Banyuwangi itu mengungkapkan kronologi bagaimana dirinya membuat keputusan berat untuk gantung raket. Dia mengaku harus berfikir keras untuk memutuskan hal tersebut.

Kevin bercerita semuanya berawal dari cedera bahu yang dialaminya pada 2017 silam yang menurutnya tak kunjung membaik sampai saat ini. Selain itu, cedera tumit yang dialami Marcus dalam beberapa tahun terakhir semakin membuatnya terpuruk hingga akhirnya mereka tak punya kesempatan mengejar tiket ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya telah berfikir keras, berdiskusi dengan orang-orang terdekat dan mempertimbangkan banyak hal untuk saya sampai di titik ini,” jelas mantan pemain ranking satu dunia itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement