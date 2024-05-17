Kronologi Kevin Sanjaya Putuskan Pensiun dari Dunia Bulutangkis Profesional

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, telah resmi memutuskan pensiun dari dunia bulutangkis. Dia pun mengungkapkan kronologi mengapa dirinya memilih gantung raket di usia yang masih menginjak angka 28 tahun.

PBSI mengungkapkan pengunduran diri Kevin dari Pelatnas PBSI dalam konferensi pers yang digelar di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Kabid Binpres PBSI, Ricky Subagja, mengungkapkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu pergi karena sibuk dengan hal lain di luar dunia bulutangkis.

Tak lama kemudian pada siang harinya, Kevin mengumumkan lewat Instagram-nya, @kevin_sanjaya, bahwa dirinya pensiun. Kata dia, setelah mengukir karier yang cemerlang dengan Marcus Fernaldi Gideon, waktunya di dunia bulutangkis telah habis.

Lebih lanjut, pemain kelahiran Banyuwangi itu mengungkapkan kronologi bagaimana dirinya membuat keputusan berat untuk gantung raket. Dia mengaku harus berfikir keras untuk memutuskan hal tersebut.

Kevin bercerita semuanya berawal dari cedera bahu yang dialaminya pada 2017 silam yang menurutnya tak kunjung membaik sampai saat ini. Selain itu, cedera tumit yang dialami Marcus dalam beberapa tahun terakhir semakin membuatnya terpuruk hingga akhirnya mereka tak punya kesempatan mengejar tiket ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya telah berfikir keras, berdiskusi dengan orang-orang terdekat dan mempertimbangkan banyak hal untuk saya sampai di titik ini,” jelas mantan pemain ranking satu dunia itu.