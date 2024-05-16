Advertisement
NETTING

Prestasi Gila Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang Putuskan Pensiun dari Dunia Bulutangkis, Nomor 1 Jadi Ganda Putra Terlama di Peringkat Satu Dunia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:23 WIB
Prestasi Gila Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang Putuskan Pensiun dari Dunia Bulutangkis, Nomor 1 Jadi Ganda Putra Terlama di Peringkat Satu Dunia
Berikut deretan prestasi Marcus/Kevin yang putuskan pensiun dari dunia bulutangkis (Foto: PBSI)
A
A
A

PRESTASI gila Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang baru saja putuskan pensiun dari dunia bulutangkis akan dibahas Okezone. Setelah Marcus Gideon mengumumkan pensiun pada Maret kemarin, sang partner Kevin Sanjaya juga memberitakan kabar pensiunnya dari dunia bulu tangkis.

Kevin menyampaikan kabar tersebut lewat akun Instagram pribadinya. Pada foto yang diunggahnya, pemain jebolan PB Djarum itu mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

“Saya sangat bersyukur Tuhan telah memberikan karir yang luar biasa di dunia badminton. Perjalanan saya di dunia badminton di mulai dari saya berusia 5 tahun. Di usia saya yang ke 12, saya merantau dari Banyuwangi ke Kudus untuk mengejar cita-cita saya sebagai atlit nasional. Di tahun 2013 saya mendapat kesempatan untuk bergabung ke PBSI di kota Jakarta,” kata Kevin.

“Saya sangat bersyukur dengan semua pencapaian saya dan @marcusfernaldig sampai saat ini, walaupun kami belum berhasil mendapatkan medali Olimpiade dan World championship. Namun sepertinya waktu saya di dunia badminton cukup sampai di sini,” tambahnya.

Kevin/Marcus merupakan pasangan ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Berikut Prestasi gila Marcus/Kevin yang akan dibahas Okezone.

3. Dua Kali Juara All England


Marcus/Kevin tercatat berhasil menjuarai All England sebanyak dua kali. Mereka menjadi juara pada edisi 2017 dan 2019. The Minions nyaris mendapatkan gelar ketiga mereka pada 2020 namun harus kalah dari ganda Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.

Halaman:
1 2
