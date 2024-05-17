Lanny Tria Mayasari Dipasangkan dengan Rachel Allesya Rose di Kaohsiung Masters 2024

JAKARTA – PBSI memiliki pasangan baru di sektor ganda putri. Lanny Tria Mayasari dan Rachel Allessya Rose yang sama-sama kehilangan pasangannya, menjadi duet baru.

Untuk diketahui, Lanny ditinggalkan pasangan aslinya Ribka Sugiarto. Sebab, Ribka memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI yang diumumkan langsung oleh Kabid Binpres PBSI, Ricky Soebagja, pada Kamis (16/5/2024).

Sementara Rachel kehilangan duetnya, Meilysa Trias Puspitasari. Atlet yang akrab disapa Trias itu menderita cedera ACL ketika latihan pekan lalu sehingga diprediksi bakal absen lama.

Oleh karena itu, lewat komunikasi yang dilakukan dengan Pelatih Ganda Putri, Eng Hian, Ricky memutuskan untuk menduetkan Lanny dengan Rachel. Mereka bakal debut di ajang Kaohsiung Masters 2024 yang berlangsung di Kaohsiung, Taiwan, pada 18-23 Juni mendatang.

“Kaitan dengan Trias yang cedera sedang ditangani, belum tau sampai kapan penanganannya. Kita harus lebih cepat komunikasi dengan pelatih mau seperti apa,” kata Ricky dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI, Kamis (16/5/2024).

“Kita memutuskan untuk memasang Rachel dengan Lanny di Taipei. Itu juga diskusi bukan hanya karena ini cedera dan mau resign tanpa tujuan. Ini diputuskan lewat diskusi panjang,” tambahnya.