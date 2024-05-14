Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Termasuk Indonesia Open 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto dan Rachel Allessya/Meilysa Trias Mundur dari 4 Turnamen Asia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:21 WIB
Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: PBSI)
A
A
A

DUA ganda putri Indonesia, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari secara mengejutkan mundur dari empat turnamen Tour Asia. Salah satu turnamen yang dilewatkan Lanny/Ribka dan Rachel/Meilysa itu adalah Indonesia Open 2024.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sudah mengumumkan daftar terbaru pemain di sejumlah turnamen yang akan digelar dalam waktu dekat. Turnamen yan dimaksud adalah Malaysia Masters, Singapore Open, Indonesia Open, dan Australia Open 2024.

Sebelumnya, BWF sendiri memang sudah merilis daftar pemain yang akan tampil di turnamen tur Asia pada Mei hingga Juni 2024. Namun, berdasarkan update terbaru pada 13 Mei 2024, dua ganda putri Indonesia yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari mundur dari tiga turnamen.

Terbaru, Lanny/Ribka dan Rachel/Trias memang mundur dari Thailand Open 2024 Super 500 yang digelar pekan ini. Namun, tidak hanya satu turnamen ini, kedua ganda putri Indonesia tersebut mundur dari tiga turnamen yang sebelumnya mereka daftarkan diri.

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

Ketiga turnamen tersebut adalah Malaysia Masters 2024 Super 500, Indonesia Open 2024 Super 1000, dan Australia Open 2024 Super 500. Sementara di Singapore Open 2024 Super 750, mereka memang tidak mendaftarkan diri ke turnamen tersebut.

Alhasil, situasi ini sedikit menimbulkan tanda tanya tentang kondisi dari kedua pasangan tersebut. Pasalnya kedua pasangan tersebut terbilang tengah mengalami performa cukup baik hingga meraih gelar juara di Orleans Masters dan Swiss Open 2024.

Halaman:
1 2
