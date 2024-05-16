Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Komang Ayu Tembus Perempatfinal Usai Kalahkan Wakil Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:07 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Komang Ayu Tembus Perempatfinal Usai Kalahkan Wakil Korea Selatan
Komang Ayu ke Perempatfinal Thailand Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi melaju ke perempatfinal Thailand Open 2024. Komang memastikan tiket ke babak delapan besar setelah berjuang dengan rsusah payah mengalahkan wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin.

Pertandingan tersebut berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Kamis (16/5/2024) siang WIB. Komang Ayu berhasil mendapatkan tiket perempatfinal setelah melalui pertarungan tiga gim 19-21, 21-19, dan 21-14.

Komang Ayu memulai pertandingan dengan permainan intensitas tinggi di gim pertama. Tunggal putri ranking 71 dunia itu berhasil menguasai jalannya permainan, namun Sim juga tak kalah ngotot.

Tunggal putri Korea Selatan itu bermain atraktif untuk menepis serangan Komang Ayu. Alhasil, kejar-kejaran poin terjadi antara kedua pebulu tangkis pada awal gim pertama pertandingan tersebut.

Meski demikian, Sim akhirnya berhasil mengunci keunggulan di jeda interval dengan skor 11-10. Selepas jeda, giliran Komang Ayu yang kembali mendominasi jalannya permainan.

Namun, upaya Komang Ayu untuk menuntaskan perlawanan Sim gagal di pengujung laga gim pertama. Sim berhasil membalikkan keadaan dan menenangkan pertandingan dengan skor 21-19.

Halaman:
1 2
