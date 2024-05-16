Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ribka Sugiarto, Pebulu Tangkis Cantik Ini Nyaris Jadi Tandem Apriyani Rahayu Gantikan Greysia Polli di Ganda Putri Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:36 WIB
Kisah Ribka Sugiarto, Pebulu Tangkis Cantik Ini Nyaris Jadi Tandem Apriyani Rahayu Gantikan Greysia Polli di Ganda Putri Indonesia
Ribka Sugiarto dikabarkan sempat jadi calon partner Apriyani Rahayu (Foto: Instagram/@ribkasugiarto)
A
A
A

KISAH Ribka Sugiarto, pebulu tangkis cantik yang nyaris jadi tandem Apriyani Rahayu gantikan Greysia Polii di ganda putri Indonesia, akan dibahas Okezone. Sebab, namanya mencuri perhatian belakangan ini.

Greysia memutuskan pensiun dari ajang bulu tangkis pada Juni 2022. Peresmian sang legenda hidup gantung raket terjadi di tengah-tengah ajang Indonesia Open yang berlangsung 14-19 Juni dua tahun lalu.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang akan menggantikan Greysia untuk menjadi partner Apriyani? Muncul nama Ribka sebagai kandidat, sebelum akhirnya Siti Fadia Silva Ramdhanti terpilih.

Ribka sendiri merupakan partner Fadia sebelumnya. Pemain berparas cantik itu lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 22 Januari 2000 atau 24 tahun silam.

Kendati menyandang nama ‘Sugiarto’ di belakangnya, Ribka sama sekali tidak ada hubungan dengan legenda bulu tangkis Icuk Sugiarto. Ia mengaku nama tersebut adalah nama belakang pemberian sang ayah.

Sejumlah prestasi ditorehkan Ribka di level junior. Ia meraih medali emas pada Kejuaraan Asia Junior 2018 bersama Febriana Dwipuji Kusuma. Jebolan PB Djarum itu memang dikenal sebagai pemain spesialis ganda putri.

Halaman:
1 2
