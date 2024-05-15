Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Thailand Open 2024: Tembus 16 Besar, Rinov/Pitha Lebih Pede Usai Lolos Olimpiade

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |05:31 WIB
Thailand Open 2024: Tembus 16 Besar, Rinov/Pitha Lebih Pede Usai Lolos Olimpiade
Rinov/Pitha melangkah ke 16 besar Thailand Open 2024 (Foto: PBSI)
BANGKOK - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melangkah ke 16 besar Thailand Open 2024. Rinov/Pitha mengaku lebih percaya diri setelah memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Rinov/Pitha sukses mengalahkan pasangan India, Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki di babak 32 besar Thailand Open 2024. Berlangsung di Nimibutr Stadium, Selasa (14/5/2024) malam WIB, Rinov/Pitha meraih kemenangan 21-12 dan 21-16.

Kemenangan atas Reddy/Reddy membuat Rinov/Pitha memastikan Indonesia memiliki empat wakil ganda campuran di babak 16 besar. Sebab, Dejan Herdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah telah terlebih dahulu mendapatkan tiket ke ronde kedua.

Sementara selepas pertandingan, Rinov Rivaldy bersyukur bisa mendapatkan kemenangan tetapi harus tetap menjaga kondisi untuk pertandingan babak 16 besar. Sebab, ia memprediksi pertandingan tidak akan mudah untuk dimenangkan.

"Alhamdulillah bersyukur bisa menang hari ini. Meskipun begitu, kami tetap harus menjaga kondisi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Pertandingan berikutnya pasti lebih sulit dan tidak mudah," kata Rinov Rivaldy dalam keterangan PBSI, Selasa (14/5/2024).

Rinov Rivaldy pun menjelaskan setiap pukulan harus mendapatkan poin menjadi kunci kemenangan atas Reddy/Reddy. Namun, ia mengatakan di babak 16 besar harus selalu siap karena lawannya memiliki kualitas lebih baik.

Halaman:
1 2 3
