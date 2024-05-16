Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Resmi, Ribka Sugiarto Mundur dari Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:32 WIB
Breaking News: Resmi, Ribka Sugiarto Mundur dari Pelatnas PBSI
Ribka Sugiarto resmi mundur dari Pelatnas PBSI (Foto: Instagram/@ribkasugiarto)
A
A
A

JAKARTA - PBSI resmi mengumumkan Ribka Sugiarto mundur dari pelatnas. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI (Kabid Binpres PBSI), Ricky Subagja, dalam konferensi pers.

Konferensi pers tersebut berlangsung di Pelatnas PBSI, Cipayung, Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Secara lisan, Ribka menyampaikan untuk mundur dari pelatnas PBSI.

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Awalnya Ribka memang menyampaikan lisan kepada pelatih ganda putri Eng Hian untuk mundur dari Thailand Open. Selanjutnya, ia juga menyatakan mundur dari pelatnas.

"Posisinya Ribka yang menyampaikan ke Coach Didi -pelatih Eng Hian- bahwa ada satu hal yang memang baru secara lisan untuk mengundurkan diri dari Thailand karena persiapan jelang pernikahan sehingga disampaikan secara lisan ke pelatih," kata Ricky dalam konferensi pers tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement