Breaking News: Resmi, Ribka Sugiarto Mundur dari Pelatnas PBSI

JAKARTA - PBSI resmi mengumumkan Ribka Sugiarto mundur dari pelatnas. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI (Kabid Binpres PBSI), Ricky Subagja, dalam konferensi pers.

Konferensi pers tersebut berlangsung di Pelatnas PBSI, Cipayung, Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Secara lisan, Ribka menyampaikan untuk mundur dari pelatnas PBSI.

Awalnya Ribka memang menyampaikan lisan kepada pelatih ganda putri Eng Hian untuk mundur dari Thailand Open. Selanjutnya, ia juga menyatakan mundur dari pelatnas.

"Posisinya Ribka yang menyampaikan ke Coach Didi -pelatih Eng Hian- bahwa ada satu hal yang memang baru secara lisan untuk mengundurkan diri dari Thailand karena persiapan jelang pernikahan sehingga disampaikan secara lisan ke pelatih," kata Ricky dalam konferensi pers tersebut.