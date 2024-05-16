Sebut Atlet Juga Manusia, Apriyani Rahayu Akui Beberapa Kali Jajan Telur Gulung saat Libur

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, mengaku beberapa kali sempat bandel jajan telur gulung. Apri merasa hal itu wajar karena atlet pun juga manusia, hanya saja ia melakukannya hanya ketika libur dan atas seizin pelatih.

Kisah Apriyani itu disampaikan dalam acara iNews Premium Sports: Apresiasi Tim Thomas dan Uber Cup 2024 Merah Putih yang tayang di iNews hari ini, Rabu (15/5/2024) pukul 20.00 WIB.

Kapten Tim Uber Indonesia itu hadir bersama beberapa atlet lain yang ikut berjuang hingga meraih posisi runner up Thomas dan Uber Cup seperti Anthony Ginting, Fajar Alfian, Rian Ardianto, Apriyani Rahayu, Siti Fadia, dan sederet atlet lainnya.

Dalam acara yang didukung oleh Sasa, Pertamina dan Extra Jozz ini, Aiman Witjaksono selaku pemandu acara mengulik lebih dalam soal kehidupan para atlet dalam menjalani kesehariannya baik saat bertanding maupun saat berada di asrama pelatnas PBSI.

Aiman sempat menanyakan kepada Apriyani mengenai kegiatannya saat tengah mendapat waktu libur ditengah padatnya jadwal latihan. Bersama rekan-rekannya yang lain, Apri mengaku kerap mencicipi aneka makanan.

"Ya jalan-jalan paling cari makan," ujar Apriyani.