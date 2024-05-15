Advertisement
HOME SPORTS NETTING

iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:25 WIB
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
Tim Uber Indonesia dalam acara iNews Premium Sports. (Foto: Rievta/MPI)
JAKARTA - Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu bercerita mengenai masalah mental tim Indonesia di Piala Uber 2024 dalam acara iNews TV di iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024). Apriyani mengaku senang karena masalah mental nyatanya bukan menjadi penghalang bagi tim putri Tanah Air untuk bersinar di Piala Uber 2024.

Apriyani Rahayu merupakan kapten tim bulu tangkis putri Indonesia di Uber Cup 2024. Sebagai pemimpin, Apriyani harus bisa menjaga mental sendiri maupun rekan-rekannya.

Dia bercerita, mental juara sudah ditanamkan kepada rekan-rekannya sejak kecil. Sebab itu, Apriyani tidak terlalu khawatir dan terus mengupayakan yang terbaik di setiap pertandingan.

"Pasti deg-degan, karena ini tim juga meski enggak main. Tetapi kami sudah terbiasa dengan nervous, karena kami dari kecil sudah dibiasakan punya mental juara," kata Apriyani dalam acara iNews Sport Premium: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

Tim Uber Indonesia di iNews Premium Sports (Foto: Rievta/MPI)

"Mental juaranya itu maksud saya, kami sudah bisa keluar dari tekanan. Saya umur 7-8 tahun, waktu itu masih hobi saya, yang sudah ditanamkan mulai beranjak umur 15-16 tahun mulai ada pembinaan," tambahnya.

Lebih lanjut, tandem Siti Fadia Silva Ramadhanti ini juga mempunyai cara tersendiri menjaga kondisi mental. Salah satunya adalah memanfaatkan keunggulan dalam bermain.

