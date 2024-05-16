Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Jorge Lorenzo Usul Tim Ducati Rekrut Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez Sekaligus di MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |03:01 WIB
Alasan Jorge Lorenzo Usul Tim Ducati Rekrut Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez Sekaligus di MotoGP 2025
Marc Marquez bersama Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo memiliki usul menarik untuk Ducati agar Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez tetap berada di Ducati pada MotoGP 2025 mendatang. Lorenzo menilai sarannya tersebut bisa menjadi solusi terbaik demi tak kehilangan ketiga pembalapnya tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna tengah pusing mencari siapa partner baru Franceso Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP 2025. Sejauh ini, tim pabrikan Ducati itu sudah memiliki tiga kandidat.

Kabar buruknya, ada potensi satu pembalap akan meninggalkan Ducati jika tak terpilih menjadi rider tim pabrikan. Pembalap yang dimaksud adalah Jorge Martin.

Martin yang tahun lalu menjadi runner-up dan kini menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025 pun sejatinya tertarik dengan tim pabrikan dan sangat berharap hal itu dapat terwujud. Namun, jika nyatanya Ducati tak memilihnya, Martin dirumor akan pindah ke tim pabrikan lain.

Marc Marquez vs Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Sementara itu, situasi Bastianini dan Marquez sedikit lebih aman. Melihat situasi itu semua, Lorenzo pun memiliki saran agar Ducati tak kehilangan salah satu dari Martin, Marquez, dan Bastianini.

Caranya adalah menjadikan Martin sebagai rekan baru Bagnaia pada MotoGP 2025 agar sang Martinator tak pindah ke tim lain. Lalu memberikan Marquez motor yang sama dengan pabrikan agar ia betah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement