Alasan Jorge Lorenzo Usul Tim Ducati Rekrut Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez Sekaligus di MotoGP 2025

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo memiliki usul menarik untuk Ducati agar Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez tetap berada di Ducati pada MotoGP 2025 mendatang. Lorenzo menilai sarannya tersebut bisa menjadi solusi terbaik demi tak kehilangan ketiga pembalapnya tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna tengah pusing mencari siapa partner baru Franceso Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP 2025. Sejauh ini, tim pabrikan Ducati itu sudah memiliki tiga kandidat.

Kabar buruknya, ada potensi satu pembalap akan meninggalkan Ducati jika tak terpilih menjadi rider tim pabrikan. Pembalap yang dimaksud adalah Jorge Martin.

Martin yang tahun lalu menjadi runner-up dan kini menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025 pun sejatinya tertarik dengan tim pabrikan dan sangat berharap hal itu dapat terwujud. Namun, jika nyatanya Ducati tak memilihnya, Martin dirumor akan pindah ke tim pabrikan lain.

Sementara itu, situasi Bastianini dan Marquez sedikit lebih aman. Melihat situasi itu semua, Lorenzo pun memiliki saran agar Ducati tak kehilangan salah satu dari Martin, Marquez, dan Bastianini.

Caranya adalah menjadikan Martin sebagai rekan baru Bagnaia pada MotoGP 2025 agar sang Martinator tak pindah ke tim lain. Lalu memberikan Marquez motor yang sama dengan pabrikan agar ia betah.