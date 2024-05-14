Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Akui Kehebatan dan Puji Kesabaran Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |20:30 WIB
Jorge Lorenzo Akui Kehebatan dan Puji Kesabaran Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo memuji kehebatan dan kesebaran Marc Marquez saat mentas di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 12 Mei 2024. Sebab berkat kemampuannya itu, Marquez sukses menjadi runner-up di MotoGP Prancis 2024.

Marquez memang menampilkan performa yang luar biasa di balapan utama MotoGP Prancis 2024. Bagaimana tidak, mengawali balapan dari posisi 13, The Baby Alien –julukan Marquez– mampu mengakhiri balapan 27 lap itu di posisi kedua.

11 pembalap, termasuk sang juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mampu disalip Marquez. Rider Gresini Racing itu hanya gagal menyalip Jorge Martin (Pramac Ducati) yang keluar sebagai pemenang MotoGP Prancis 2024.

Performa apik Marquez itu pun dipuji oleh Lorenzo. Menurut Lorenzo, Marquez berhasil finis kedua berkat kesabaran yang amat luar biasa untuk menyalip satu per satu lawan yang berada di depannya.

Marc Marquez vs Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Bahkan momen Marquez melewati Bagnaia pun tercipta di lap terakhir. Kesabaran Marquez itulah yang membuat Lorenzo kagum.

“Dia memiliki kesabaran yang luar biasa, dia sangat tenang untuk menemukan ritmenya sedikit demi sedikit. Dia melewati berbagai rintangan untuk bisa mengejar Bagnaia dan Martin,” kata Lorenzo, melansir dari Motosan, dikutip Selasa (14/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement