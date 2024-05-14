Jorge Lorenzo Akui Kehebatan dan Puji Kesabaran Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo memuji kehebatan dan kesebaran Marc Marquez saat mentas di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 12 Mei 2024. Sebab berkat kemampuannya itu, Marquez sukses menjadi runner-up di MotoGP Prancis 2024.

Marquez memang menampilkan performa yang luar biasa di balapan utama MotoGP Prancis 2024. Bagaimana tidak, mengawali balapan dari posisi 13, The Baby Alien –julukan Marquez– mampu mengakhiri balapan 27 lap itu di posisi kedua.

11 pembalap, termasuk sang juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mampu disalip Marquez. Rider Gresini Racing itu hanya gagal menyalip Jorge Martin (Pramac Ducati) yang keluar sebagai pemenang MotoGP Prancis 2024.

Performa apik Marquez itu pun dipuji oleh Lorenzo. Menurut Lorenzo, Marquez berhasil finis kedua berkat kesabaran yang amat luar biasa untuk menyalip satu per satu lawan yang berada di depannya.

Bahkan momen Marquez melewati Bagnaia pun tercipta di lap terakhir. Kesabaran Marquez itulah yang membuat Lorenzo kagum.

“Dia memiliki kesabaran yang luar biasa, dia sangat tenang untuk menemukan ritmenya sedikit demi sedikit. Dia melewati berbagai rintangan untuk bisa mengejar Bagnaia dan Martin,” kata Lorenzo, melansir dari Motosan, dikutip Selasa (14/5/2024).