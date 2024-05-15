Cerita Taufik Hidayat yang Tidak Suka Nonton Bulu Tangkis Usai Pensiun

JAKARTA - Legenda hidup tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat mengaku tidak menyukai menonton pertandingan bulu tangkis usai pensiun sebagai atlet profesional. Bukan tanpa alasan, sebab ia ternyata geregetan karena ingin menjadi pihak yang bermain di lapangan.

Taufik Hidayat diketahui merupakan salah satu tunggal putra tersohor di Indonesia. Jagoan tunggal putra itu telah mempersembahkan berbagai gelar untuk Indonesia, salah satunya adalah medali emas Olimpiade Athena 2004.

Namun demikian, Taufik ternyata tidak suka menonton pertandingan bulu tangkis. Pria berusia 42 tahun itu mengaku lebih senang bermain daripada hanya menonton saja.

"Jujur saya engga suka nonton bulu tangkis setelah saya berhenti (pensiun). Saya nonton tapi enggak sampai full. Kenapa? Ya itu lah saya. Begitu saya kemaren nonton Thomas, dan saya disitu terlibat dalam tim (sebagai mentor), saya lebih baik main, enggak nonton karena enggak tahan pengen main, begitu," kata Taufik dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

Walaupun begitu, Taufik saat ini bertanggung jawab sebagai mentor tim bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putra. Dari sinilah, Taufik menjadi lebih sering menonton pertandingan.

"Sebagai tim saya ada tanggung jawab juga. Jadi memang chemistrinya ada, kalau dulu kan nonton aja," tuturnya.