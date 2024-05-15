Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Runner-up di Piala Thomas dan Uber 2024, Ketum PBSI: Sesuai Target

JAKARTA - Keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia menjadi runner-up di Piala Thomas dan Uber 2024 disambut baik oleh Ketua Umum (Ketum) PBSI, Agung Firman Sampurna. Sebab menurutnya pencapaian tim Thomas dan Uber Tanah Air susah sesuai dengan target yang diberikan oleh PBSI.

Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mencapai partai final Thomas dan Uber Cup 2024 yang digelar di China pada 27 April - 5 Mei 2024 lalu. Namun, mereka gagal menjadi juara setelah kalah dari tim tuan rumah.

Tim bulu tangkis putra Indonesia dikalahkan China (1-3) di final Thomas Cup 2024. Sedangkan, tim bulu tangkis putri Indonesia dibungkam China (0-3) di final Uber Cup 2024.

Walaupun gagal merengkuh gelar juara, Agung mengatakan pencapaian kedua tim ini sudah sesuai target. Menurutnya tim bulu tangkis Indonesia hanya kurang beruntung.

"Sebelum final deg-degan, tetapi pas sudah final itu lega. Target memang final untuk Uber dan Thomas Cup tahun ini. Kemaren kurang beruntung," tutur Agung dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024).

"Tetapi di 2021 jangan lupa tim Thomas kita 3-0 lawan China," tambahnya.