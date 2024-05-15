Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dukung Perwakilan Indonesia di Thailand Open 2024, Ini Jadwalnya!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |18:08 WIB
Dukung Perwakilan Indonesia di Thailand Open 2024, Ini Jadwalnya!
Saksikan wakil Indonesia berjuang di Thailand Open 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

BANGKOK – Perwakilan atlet bulu tangkis Indonesia siap bertanding di ajang bergengsi BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2024. Kompetisi ini digelar dari tanggal 14 hingga 19 Mei 2024 mendatang di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand.

Dalam Thailand Open 2024 ini, Indonesia menurunkan 14 wakil, yaitu 4 di sektor tunggal putri, 4 di sektor ganda putra, 1 di sektor ganda putri, dan 5 di sektor ganda campuran. Berikut nama atlet yang ikut dalam Thailand Open:

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung

Putri Kusuma Wardani

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Komang Ayu Cahya Dewi

Ganda Putra

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

Ganda Putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Gregoria Mariska Tunjung

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010562/jadi-runner-up-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-janji-kerja-lebih-keras-lagi-Q150Cr534W.jpg
Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010429/hasil-final-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-jadi-runner-up-usai-tumbang-pasangan-tuan-rumah-Ad6F1SldYc.jpg
Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010334/jalani-final-perdana-di-super-500-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-siap-berikan-yang-terbaik-demi-gelar-juara-thailand-open-2024-O3aqizYjqG.jpg
Jalani Final Perdana di Super 500, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Siap Berikan yang Terbaik demi Gelar Juara Thailand Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010213/melaju-ke-laga-puncak-ana-tiwi-siap-tumbangkan-tuan-rumah-di-final-thailand-open-2024-saksikan-aksinya-besok-live-eksklusif-di-inews-VifN4x1QBk.jpeg
Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010169/hasil-semifinal-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-pratiwi-tembus-final-AYcreJsuvq.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010100/hasil-semifinal-thailand-open-2024-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dihentikan-wakil-china-aY0xPxYRJS.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement