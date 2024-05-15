BANGKOK – Perwakilan atlet bulu tangkis Indonesia siap bertanding di ajang bergengsi BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2024. Kompetisi ini digelar dari tanggal 14 hingga 19 Mei 2024 mendatang di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand.
Dalam Thailand Open 2024 ini, Indonesia menurunkan 14 wakil, yaitu 4 di sektor tunggal putri, 4 di sektor ganda putra, 1 di sektor ganda putri, dan 5 di sektor ganda campuran. Berikut nama atlet yang ikut dalam Thailand Open:
Tunggal Putri
Gregoria Mariska Tunjung
Putri Kusuma Wardani
Ester Nurumi Tri Wardoyo
Komang Ayu Cahya Dewi
Ganda Putra
Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani
Ganda Putri
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi
Ganda Campuran
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati
Adnan Maulana/Nita Violina Marwah
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata