Dukung Perwakilan Indonesia di Thailand Open 2024, Ini Jadwalnya!

BANGKOK – Perwakilan atlet bulu tangkis Indonesia siap bertanding di ajang bergengsi BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2024. Kompetisi ini digelar dari tanggal 14 hingga 19 Mei 2024 mendatang di Nimibutr Stadium Bangkok, Thailand.

Dalam Thailand Open 2024 ini, Indonesia menurunkan 14 wakil, yaitu 4 di sektor tunggal putri, 4 di sektor ganda putra, 1 di sektor ganda putri, dan 5 di sektor ganda campuran. Berikut nama atlet yang ikut dalam Thailand Open:

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung

Putri Kusuma Wardani

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Komang Ayu Cahya Dewi

Ganda Putra

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

Ganda Putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata