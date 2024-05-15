Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Open 2024: Kalahkan Ganda Hongkong, Jafar/Aisyah ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |10:08 WIB
Hasil Thailand Open 2024: Kalahkan Ganda Hongkong, Jafar/Aisyah ke 16 Besar
Jafar/Aisyah ke 16 besar Thailand Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2024. Jafar/Aisyah berhasil mengatasi Hung Kuei Chun/Tsang Hiu Yan asal Hong Kong di babak pertama dengan dua game langsung 21-12 dan 21-16.

Tampil di Nimibutr Stadium, Rabu (15/5/2024) pagi WIB, Jafar/Aisyah dibuat cukup kerepotan pada fase awal pertandingan. Kedua pasangan bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka.

Namun Jafar/Aisyah perlahan mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-6 atas Hung/Tsang. Sampai akhirnya, pasangan ranking 73 dunia ini unggul 11-8 di interval gim yang pertama.

Usai jeda, duet Pelatnas PBSI Cipayung ini semakin menjadi-jadi. Mereka memperlebar keunggulannya dengan mantap menjadi 17-11. Pada akhirnya, Jafar/Aisyah sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 atas Hung/Tsang.

Di gim kedua, Hung/Tsang tampak sudah menemukan ritme permainannya karena mampu unggul 6-4 atas pasangan Indonesia. Namun begitu, Jafar/Aisyah berusaha membalikan keadaan dengan terus memberikan perlawanan yang sengit.

Kedua pasangan bermain sengit dengan saling kejar-kejaran poin. Sampai akhirnya, Jafar/Aisyah berhasil membalikan keadaan dengan memimpin 11-10 di interval gim kedua.

