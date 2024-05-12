Masuki Kota Keempat, Indonesia Race 2024 Berlangsung Meriah di Bandung

BANDUNG - Tahun 2024, Nestle MILO merayakan 50 tahun kehadiran produk Nestlé MILO pertama kali di Indonesia. Selama lima dekade, Nestlé MILO berkomitmen untuk turut mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, aktif, dan berkarakter tangguh melalui berbagai rangkaian inisiatif dan program bagi masyarakat Indonesia, salah satunya ialah gerakan MILO ACTIV Indonesia.

Merayakan titik pencapaian ini, gerakan MILO ACTIV Indonesia mempersembahkan MILO ACTIV Indonesia Race 2024 yang dimulai dengan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 di 12 kota di Indonesia. Kota Bandung menjadi kota keempat penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024.

Pada Minggu, 12 Mei 2024 sebanyak 3.000 pelari ikut dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2,5K. Pelepasan para peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bandung Series dilakukan oleh Pj Wali Kota Bandung Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Drs. Asep Sukmana, M.Si., Kepala Bidang Pembinaan dan Infrastruktur Olahraga Dispora Kota Bandung H. Hendy Maulana Yusup., ST.M.AP, Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban, dan Direktur Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu di Balai Kota Bandung.

Pj Wali Kota Bandung Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M. menyambut baik penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Bandung Series. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi warga Bandung dan masyarakat Jawa Barat untuk dapat menerapkan gaya hidup sehat dengan aktif berolahraga.

“Apresiasi bagi Nestlé MILO yang telah memilih Bandung sebagai salah satu kota penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024. Saya harap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi warga Bandung untuk terus berolahraga supaya tetap sehat,” ungkapnya.