SPORT LAIN

Diikuti 425 Pelari, Bukit Lawang Orangutan Trail 2024 Diharapkan Bisa Tingkatkan Wisata Olahraga Sumatra Utara

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |18:34 WIB
Diikuti 425 Pelari, Bukit Lawang Orangutan Trail 2024 Diharapkan Bisa Tingkatkan Wisata Olahraga Sumatra Utara
Bukit Lawang Orangutan Trail 2024 berjalan sukses. (Foto: Ist)
A
A
A

LANGKAT - Bukit Lawang Orangutan Trail (BLOT) 2024 berjalan sukses usai diikuti oleh 425 pelari. Lomba lari lintas alam yang digelar di Kawasan Bukit Lawang, Langkat, Sumatra Utara (Sumut) itu pun diharapkan bisa meningkatkan wisata olahraga di dareah tersebut

BLOT merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk meningkatkan sektor pariwisata. Mengundang berbagai pelari nasional dan internasional berkompetisi sembari menikmati alam Bukit Lawang.

"Ini yang ketiga dan kita lihat event ini memberikan dampak yang signifikan pada pariwisata kita khususnya di Bahorok sekitar," kata Hassanudin usai melepas BLOT 2024, di Terminal Atas Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Minggu (12/5/2024).

Menurut Hassanudin, Bukit Lawang memiliki potensi wisata besar baik lokal maupun internasional. Dia memastikan Pemprov Sumut akan terus mendukung pengembangan pariwisata Bukit Lawang.

Bukit Lawang Orangutan Trail 2024

"Kita akan terus memberikan support, bukan hanya Bukit Lawang, tetapi juga daerah lain untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat," kata Hassanudin.

Menurut keterangan Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, trail run (lari lintas gunung) ini dibagi 4 kategori trek yaitu 7 Km, 10 Km, 25 Km dan 50 Km. Kemudian untuk peserta dibagi menjadi dua kategori umum dan master karena event ini menjadi bagian Asian Trail Master.

